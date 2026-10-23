"El maldito ha regresado": Así será el ingreso de Karol Lucero a Volvería con tu ex? 2

23 oct. 2026 - 08:47 hrs.

El capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2 promete ser uno de los más impactantes de la temporada con la llegada de un nombre que nadie esperaba ver dentro del encierro: Karol Lucero.

El conocido animador y exchico Yingo hará su ingreso al resort de la manera más teatral posible, con una capa negra y una maleta, generando intriga entre todos los participantes antes de revelar su identidad. La escena prometía desde el primer segundo.

Tras algunas preguntas que mantuvieron a todos en suspenso, Karol finalmente se descubrió y lanzó una frase que dejó el ambiente completamente cargado. "Vengo a recuperar lo que perdí, el maldito ha regresado", dijo, mientras todas las miradas se dirigían automáticamente hacia Faloon Larraguibel, su expareja.

El enojo de Rai

La reacción de Raimundo Cerda no tardó en llegar. Visiblemente molesto con la situación, Rai aseguró que harían un trío entre él, Karol y Faloon, en una frase que dejó en claro que la llegada del animador no le había causado ninguna gracia. Faloon intentó desligarse de la situación diciéndole que ella no tenía la culpa de lo que estaba pasando.

El ingreso de Karol Lucero al encierro tiene un peso particular dentro de la historia de Volverías con tu ex? 2, considerando que Faloon y él tuvieron una relación que terminó de forma pública y que durante años generó mucho ruido mediático en Chile.

Unas horas después de su llegada, Karol tomará la iniciativa y le pedirá a Raimundo que conversen a solas. Ambos saldrán al patio para tener un intercambio que muchos dentro de la casona esperaban con mucha atención, sabiendo que la conversación entre el ex y el actual de Faloon no podía ser menor.

Lo que siguió fue la escena más esperada desde que se anunció el ingreso de Karol. El animador buscará a Faloon por toda la casa para poder saludarla y sellar el reencuentro después de varios años sin verse, un momento que promete ser tan tenso como emotivo.

La llegada de Karol Lucero a Volverías con tu ex? 2 cambia por completo el tablero sentimental del encierro. Con él adentro, Faloon queda en el centro de una historia que involucra a dos hombres muy distintos y a una cantidad de emociones sin resolver que el reality está a punto de sacar a la luz.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2