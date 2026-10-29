Revisa los panoramas para este Halloween: fiestas, restaurantes temáticos, recorridos por cementerios y actividades gratis

29 oct. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Fiestas de disfraces con premios, restaurantes inspirados en películas de terror, recorridos nocturnos por cementerios y actividades gratuitas para niños forman parte de los panoramas de Halloween 2026.

Este sábado 31 de octubre, Santiago y distintas ciudades del país tendrán alternativas para celebrar la Noche de Brujas, con actividades que también se extenderán al viernes 30 y al domingo 1 de noviembre.

La oferta incluye desde experiencias inmersivas hasta festivales al aire libre, carreras nocturnas y fiestas que se prolongarán hasta la madrugada.

Restaurantes temáticos para Halloween

The Jail: Legends

Ubicada en avenida Apoquindo 7581, en Las Condes, esta experiencia inmersiva propone un recorrido por celdas y escenarios inspirados en historias de crimen, fugas y suspenso.

Reservas: WhatsApp +56 9 8825 0436.

Instagram: @thejailchile.

Cinema: terror de Hollywood

El restaurante de Patio Bellavista cuenta con escenarios inspirados en Annabelle, La Monja y El Exorcista, además de animatronics, efectos especiales y actores en vivo.

El viernes 30 y el sábado 31 de octubre tendrá música, DJ y sorpresas. El sábado, el mejor disfraz recibirá $200.000 en consumo.

Incantum: magia oscura

El restaurante inspirado en el universo de Harry Potter, ubicado en CentroParque, Las Condes, tendrá una velada especial el sábado 31 de octubre, con personajes oscuros, magia en vivo, pinta caritas y un postre exclusivo.

Reservas: incantum.cl.

Condiciones: cupos limitados y reserva previa.

Panorama familia en el Cerro San Cristóbal

Teleférico y Funicular Santiago ofrecerán viajes gratuitos a niños de hasta 12 años que lleguen disfrazados el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, siempre que estén acompañados por un adulto con ticket Vive el Parque.

Cada adulto podrá llevar hasta dos niños disfrazados. El ticket debe comprarse presencialmente en las boleterías del Teleférico o del Funicular.

El pase permite viajes ilimitados en las dos líneas del Teleférico, el Funicular y los Buses Panorámicos. La Línea Pedro de Valdivia conecta Providencia con la cumbre, mientras que la Línea Pío Nono permite acceder a lugares como el Zoológico Nacional y el Observatorio Manuel Foster.

También habrá personajes de miedo para fotografiarse en la Estación Oasis del Teleférico Línea Pedro de Valdivia y en la Estación Pío Nono del Funicular.

Horario: de 10:00 a 19:40 horas.

Teleférico Línea Pedro de Valdivia: avenida El Cerro 750.

Teleférico Línea Pío Nono: avenida Pío Nono 485.

Precio del ticket Vive el Parque: desde $8.350, según la información entregada.

Condiciones: máximo dos niños de hasta 12 años por adulto con ticket; los niños deben ir disfrazados.

Recorridos nocturnos y experiencias de terror en Santiago

Tour de Halloween en el Cementerio General

Guiado por Cony, conocida como "la Brujita del Pantano", el recorrido aborda los orígenes de Halloween, el simbolismo del tarot, los rituales relacionados con la muerte y distintas leyendas del recinto.

Fechas: viernes 30 y sábado 31 de octubre, a las 20:15 horas.

Duración: dos horas.

Lugar: Cementerio General, acceso por calle Valdivieso, cerca del Metro Cementerios, Recoleta.

Precio: $19.000 por persona.

Reservas: tournocturno.cl.

Edad mínima: 12 años.

Estacionamiento opcional: $4.000.

Recomendación: llegar 20 minutos antes.

Experiencia paranormal en el Cementerio General

Este recorrido se interna en sectores como Castaños Viejos y Castaños Nuevos. Incluye el uso de medidores de campos electromagnéticos (EMF) y sesiones de psicofonías en vivo, además de referencias a casos como el del médium Jaime Galte y la devoción a Romualdito.

Fechas: viernes 30 y sábado 31 de octubre, a las 23:00 horas.

Lugar: Cementerio General, acceso por calle Valdivieso, Recoleta.

Precio: $20.000 por persona.

Reservas: tournocturno.cl.

Edad mínima: 12 años, acompañados de un adulto responsable.

Estacionamiento opcional: $4.000.

El recorrido incluye senderos de tierra, desniveles y terreno irregular. No es apto para personas con movilidad reducida. Se recomienda llevar calzado cómodo y abrigo. Hay que llegar 20 minutos antes; una vez iniciado, no se permitirá el ingreso.

The Last Run: carrera nocturna en Parquemet

La actividad propone recorrer el Parque Metropolitano de noche, con circuitos de seis y nueve kilómetros para grupos de amigos y aficionados al running.

Fecha: sábado 31 de octubre, a las 19:00 horas.

Lugar: Parque Metropolitano.

Precio: $18.900.

Entradas: Eventrid.

Fiestas de Halloween en Santiago

Open Blondie

El evento en el Club Hípico tendrá siete pistas de baile, espacios al aire libre, zonas de maquillaje y ambientaciones especiales. La música en vivo estará a cargo de Pánico, Supernova, Ploho (Rusia) y Jesus Complex (Holanda).

Fecha: sábado 31 de octubre, desde las 19:00 horas.

Lugar: Club Hípico de Santiago.

Entradas: desde $25.000 en Passline.

Hallowxxd 2026 en Matucana 100

La fiesta contará con dos pistas simultáneas, 13 artistas, stands temáticos, zona VIP y Happy Hour entre las 18:00 y las 22:00 horas. Entre los nombres anunciados están Shamanes Crew, Liricistas y el DJ André Butano, con la animación de Fireb01. El mejor disfraz recibirá $100.000 en consumo.

Fecha: sábado 31 de octubre, de 18:00 a 04:30 horas.

Lugar: avenida Matucana 100, Estación Central.

Entradas: desde $21.990 en preventa, a través de ozeta.cl.

Edad mínima: 18 años; se exigirá cédula de identidad.

Bresh con Pablito Pesadilla

La fiesta tendrá una edición especial en Espacio Riesco, con el DJ Pablito Pesadilla como anfitrión y una propuesta musical acompañada de luces y pantallas.

Fecha: sábado 31 de octubre, a las 22:00 horas.

Lugar: Espacio Riesco.

Entradas: desde $28.750 en PuntoTicket.

Misa Santiago presenta Halloween

El evento se extenderá durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Tiene un código de vestimenta que prohíbe ropa deportiva, cadenas y bolsos, los que deberán dejarse en guardarropía.

Fechas: 31 de octubre y 1 de noviembre.

Público: mujeres mayores de 18 años y hombres mayores de 21 años.

Entradas: desde $11.000; también se informaron promociones 2x1 a $22.000.

Halloween Subte en Club Subterráneo

La discoteca de Paseo Orrego Luco, en Providencia, tendrá una fiesta para mayores de 23 años.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Entradas: preventa de dos tickets por $22.400 y ticket en puerta por $33.600.

Strong FST en el Anfiteatro Pablo Neruda

El encuentro reunirá los ciclos Toby, Macarena, Furia y Nación Tribal en el Parque Metropolitano.

Fecha: 31 de octubre.

Lugar: Anfiteatro Pablo Neruda, Providencia.

Entrada general: $25.000 más recargo.

Halloween Non Stop Amanece

La fiesta se extenderá durante la noche en el exRestaurante Granja Educativa, en Isla de Maipo.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Horario: de 22:00 a 07:00 horas.

Lugar: Camino Las Parcelas 20, Isla de Maipo.

Entrada general: $25.000 más recargo.

Kroll x Noktra x Mimas presenta Halloween x Bermani

La celebración tendrá lugar en Teatro C, Vitacura, con derecho de admisión y restricciones de edad.

Fecha: 31 de octubre.

Público: mujeres mayores de 23 años y hombres mayores de 25 años.

Halloween en regiones: fiestas y concursos de disfraces

Dreams y Monticello prepararon actividades en Puerto Varas, Valdivia, Iquique y la Región de O’Higgins, con fiestas temáticas, música, concursos y premios.

“Queremos invitar a las personas a sumarse a las actividades que hemos preparado para este Halloween, con fiestas temáticas, música y concursos de disfraces en distintas ciudades del país”, señaló Pamela Beytia, jefa corporativa de Eventos de Dreams.

Puerto Varas: Pre-Halloween y concurso de disfraces

El viernes 30 de octubre, Sunset tendrá "Pre-Halloween", un after office para mujeres producido por Vibra, con karaoke, concursos y premiación al mejor disfraz. El sábado 31 se realizará un concurso en el casino, con premios en efectivo y promocionales. Las inscripciones para el casting estarán abiertas entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Fechas: viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Entradas para el after office: Ticketmaster.

Concurso del casino: inscripciones entre las 21:00 y las 23:00 horas del sábado.

Valdivia: fiesta en Sky Bar

La fiesta comenzará el sábado 31 de octubre a las 23:00 horas y terminará a las 05:00 del domingo 1 de noviembre.

Lugar: Sky Bar, Dreams Valdivia.

Iquique: fiesta con DJ y concurso

El espacio cultural de Dreams Iquique tendrá una celebración el sábado 31, con animación, DJ y concurso de disfraces.

Capacidad: 400 personas.

Acceso: incluido en la entrada al casino.

Requisito: estar inscrito en Dreams Club y retirar los tickets en los puntos de autoconsulta.

Monticello: premios para los mejores disfraces

El sábado 31, Bar Lucky Seven, al interior de la sala de juegos, premiará los tres mejores disfraces según su creatividad y caracterización.

Primer lugar: $250.000 en efectivo y $250.000 en premios promocionales.

Segundo lugar: $150.000 en efectivo y $150.000 en premios promocionales.

Tercer lugar: $100.000 en efectivo y $100.000 en premios promocionales.

Para participar se debe ser mayor de 18 años y cumplir las condiciones de seguridad del recinto. No se permitirán elementos metálicos, réplicas de armas ni objetos similares. Tampoco se podrá ingresar con el rostro completamente maquillado, y las máscaras deberán retirarse cuando el personal de seguridad solicite verificar la identidad.

Ese mismo sábado, desde las 22:30 horas, Black Bar recibirá "Kasuween Halloween Edition", una edición especial de las fiestas KASU dirigida a mayores de 25 años. El mejor disfraz ganará una experiencia para dos personas que incluye alojamiento, cena y acceso a un espectáculo en Gran Arena Monticello.

Entradas: Ticketmaster.

Temuco: Halloween Rumors Fest

Rumors Club realizará una fiesta desde las 22:00 horas.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Lugar: Manuel Montt 1031, Temuco.

Puerto Montt: Halloween en Club W

La celebración tendrá entradas generales y una opción 2x1. Los tickets serán válidos hasta la 01:00 de la madrugada.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Lugar: Juan Soler Manfredini 1841, Puerto Montt.

Entradas: $13.440 la general y $22.400 la opción 2x1.

Ferias y actividades gratuitas para toda la familia

Halloween medieval en Plaza Ñuñoa

La Plaza Ñuñoa norte se transformará en una aldea medieval durante tres jornadas, con música en vivo, concursos de disfraces, puestos temáticos y actividades para grandes y chicos.

Fechas: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Horario: viernes, de 17:00 a 21:00 horas; sábado y domingo, de 12:00 a 21:00 horas.

Lugar: Plaza Ñuñoa norte.

Entrada: liberada.

Drakon Fest en el Parque de la Familia

La tercera edición de la feria reunirá dragones, brujas y vampiros, con música en vivo, personajes caracterizados, gastronomía, artesanía y concursos de cosplay.

Fechas: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Lugar: Parque de la Familia, Costanera Sur 3201, Quinta Normal.

Entrada: liberada.

Potterfest Chile en San Miguel

El evento inspirado en Harry Potter tendrá una edición especial de Halloween en el Parque El Llano. Incluirá experiencias inmersivas, duelos de magia, trivias, concursos de cosplay, tatuajes temporales gratuitos y una feria de tiendas temáticas.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Horario: de 12:00 a 19:00 horas.

Lugar: Parque El Llano, San Miguel.

Entrada: liberada.

Último Halloween de Fantasilandia en el Parque O’Higgins

Las Noches del Terror regresan con "Mutación Final", una edición que marcará la despedida del evento en el Parque O’Higgins antes del futuro traslado de Fantasilandia a San Bernardo.

La experiencia incluirá nuevos personajes, espacios tematizados, intervenciones, espectáculos y las atracciones habituales. También habrá jornadas de After Parque del Terror con música en vivo.

Fecha: sábado 31 de octubre, dentro de la programación de octubre.

Horario de Noches del Terror: de 12:00 a 23:00 horas.

Lugar: Parque O’Higgins, Santiago.

Entradas para Noches del Terror: desde $24.990 en preventa y hasta $28.990 en boletería.

After Parque del Terror: $20.990.

Fiesta de Halloween en Hotel Las Majadas

En el Valle del Maipo, la celebración comenzará a las 20:00 horas con un tour nocturno y continuará con una fiesta que incluye barra libre, cóctel y DJ set.

Se ofrecen dos modalidades: entrada individual o programa con alojamiento, que suma desayuno buffet, picnic y late check-out.

Fecha: sábado 31 de octubre.

Horario de inicio: 20:00 horas.

Lugar: Hotel Las Majadas, Valle del Maipo.

Entrada individual: $100.000.

Programa con alojamiento: incluye estadía, desayuno buffet, picnic y late check-out.

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