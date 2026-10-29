Teatro Municipal de Santiago realizará segunda venta de vestuario: Así puedes participar y comprar icónicas prendas
- Por Francisca Mieres
El Teatro Municipal de Santiago realizará la segunda edición de su venta de vestuario, una oportunidad para quienes buscan prendas, accesorios y trajes que han formado parte de reconocidas producciones de ópera y ballet.
La actividad se desarrollará entre el jueves 29 y el sábado 31 de octubre, de 10:00 a 16:30 horas, en la Sala La Capilla del Teatro Municipal de Santiago, con ingreso por calle Tenderini.
¿Qué se podrá encontrar?
La venta incluirá trajes de época, prendas de fantasía, accesorios, sombrerería y tocados, entre otros elementos confeccionados por el Taller de Vestuario y Caracterización del teatro.Ir a la siguiente nota
Entre las producciones que estarán representadas con piezas a la venta se encuentran:
Ópera: La traviata, Romeo y Julieta, El demonio mudo, Salomé y Werther.
Ballet: Giselle, La Cenicienta, Raymonda, Cascanueces y María Antonieta.
Pequeño Municipal: Sigfrido y De Bach a Batman.
Los vestuarios fueron realizados por diseñadores nacionales e internacionales, entre ellos Pablo Núñez, Loreto Monsalve, Rebekka Dornhege Reyes, Sebastián Escalona y Gabriela Torrejón.
Este año, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (DAE) se sumará a la actividad con un stand que ofrecerá programas de sala, fotografías, vinilos y otros objetos de valor patrimonial.
¿Cuáles son los horarios y recomendaciones?
La venta estará abierta al público durante las tres jornadas, con atención entre las 10:00 y las 16:30 horas.
La organización recomienda pagar con tarjetas y llevar una bolsa para transportar las compras. Además, se debe considerar que:
- El tiempo máximo de atención es de 30 minutos por persona.
- No se realizan reservas de productos.
- No se aceptan cambios ni devoluciones de prendas.
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