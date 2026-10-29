Teatro Municipal de Santiago realizará segunda venta de vestuario: Así puedes participar y comprar icónicas prendas

29 oct. 2026 - 12:23 hrs.

El Teatro Municipal de Santiago realizará la segunda edición de su venta de vestuario, una oportunidad para quienes buscan prendas, accesorios y trajes que han formado parte de reconocidas producciones de ópera y ballet.

La actividad se desarrollará entre el jueves 29 y el sábado 31 de octubre, de 10:00 a 16:30 horas, en la Sala La Capilla del Teatro Municipal de Santiago, con ingreso por calle Tenderini.

¿Qué se podrá encontrar?

La venta incluirá trajes de época, prendas de fantasía, accesorios, sombrerería y tocados, entre otros elementos confeccionados por el Taller de Vestuario y Caracterización del teatro.

Entre las producciones que estarán representadas con piezas a la venta se encuentran:

Ópera: La traviata, Romeo y Julieta, El demonio mudo, Salomé y Werther.

Ballet: Giselle, La Cenicienta, Raymonda, Cascanueces y María Antonieta.

Pequeño Municipal: Sigfrido y De Bach a Batman.

Los vestuarios fueron realizados por diseñadores nacionales e internacionales, entre ellos Pablo Núñez, Loreto Monsalve, Rebekka Dornhege Reyes, Sebastián Escalona y Gabriela Torrejón.

Este año, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (DAE) se sumará a la actividad con un stand que ofrecerá programas de sala, fotografías, vinilos y otros objetos de valor patrimonial.

municipal.cl

¿Cuáles son los horarios y recomendaciones?

La venta estará abierta al público durante las tres jornadas, con atención entre las 10:00 y las 16:30 horas.

La organización recomienda pagar con tarjetas y llevar una bolsa para transportar las compras. Además, se debe considerar que: