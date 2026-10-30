Cencosud inaugura nuevo supermercado en el sur de Chile: Cuenta con más de mil metros cuadrados

30 oct. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva alternativa comercial llegó a la Región de La Araucanía. Cencosud inauguró el primer supermercado Santa Isabel en la comuna de Lautaro, establecimiento que permitirá ampliar la oferta de productos y servicios para los habitantes de la zona.

La apertura se realizó en avenida Bernardo O’Higgins 255 y marca un nuevo paso en el plan de expansión de la compañía en el sur del país. Con esta incorporación, Santa Isabel alcanza los 197 establecimientos a nivel nacional y suma 12 locales en la Región de La Araucanía.

Sin embargo, uno de los principales impactos de esta inauguración está relacionado con el empleo: la nueva tienda generó 60 puestos de trabajo, de los cuales el 80% fue ocupado por vecinos de Lautaro.

Así es el nuevo supermercado Santa Isabel de Lautaro

El establecimiento cuenta con una superficie de venta de 1.000 metros cuadrados, además de 155 estacionamientos y nueve cajas de atención, cinco de ellas presenciales y cuatro de autoatención.

En cuanto a su oferta comercial, la tienda dispone de secciones de frutas y verduras, carnicería, panadería, productos importados y alternativas sin alérgenos, entre otras opciones destinadas a responder a las necesidades de los consumidores.

La inauguración contó con la participación de representantes de Cencosud y del alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, quien destacó la llegada de la cadena a la comuna. "Para Lautaro es una alegría recibir a Cencosud y Santa Isabel. Su llegada amplía la oferta de supermercados en la comuna, con productos de calidad y a buenos precios, y representa además un aporte concreto al empleo y al desarrollo local", señaló el jefe comunal.

Desde Cencosud valoraron la incorporación de Lautaro a su red de establecimientos y destacaron que esta inauguración forma parte de su estrategia de crecimiento en el territorio nacional.

"Estamos muy contentos de llegar por primera vez a Lautaro y seguir fortaleciendo la presencia de Santa Isabel en el sur de Chile. Esta apertura forma parte de nuestro plan de crecimiento y nos permite estar cada vez más cerca de las familias", afirmó Cristián Siegmund, gerente general de la división de supermercados de Cencosud en Chile.

Emprendedores de La Araucanía tendrán espacio en sus góndolas

La nueva sucursal también contempla la participación de pequeños productores y emprendedores regionales mediante el programa "Nuestros Productores", iniciativa de Cencosud que busca entregar mayor visibilidad y oportunidades comerciales a negocios locales.

Uno de los participantes es Guillermo Romo, proveedor de Temuco y creador de las mostazas y aderezos Cre-Mos, quien estuvo presente durante la ceremonia de inauguración. El emprendedor destacó las oportunidades que le ha entregado esta alianza comercial, que permite que sus productos lleguen a distintos puntos del país.

"Para nosotros es un privilegio ser parte de este programa y de Cencosud. Hoy nuestros productos tienen una vitrina desde Santiago hasta Puerto Montt, un alcance que difícilmente podríamos haber logrado sin el apoyo de Cencosud y de Nuestros Productores", comentó.

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