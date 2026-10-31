Halloween bajo la lluvia en Santiago: Jaime Leyton advierte chubascos de "una notoria intensidad"

31 oct. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Disfraces listos, bolsas preparadas y niños esperando salir a pedir dulces. Pero los planes para celebrar Halloween podrían complicarse este sábado 31 de octubre en la Región Metropolitana.

La lluvia amenaza con convertirse en un obstáculo para quienes esperan recorrer las calles, en una jornada en que se pronostican chubascos que por momentos tendrán una importante intensidad.

Halloween con chubascos de “una notoria intensidad”

"Hoy día (sábado) con chubascos en la capital iniciamos la jornada abrigadísima con estos 14° y con llovizna matinal", detalló el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Además, agregó que se esperan "19°C en Santiago por la tarde, con chubascos que a ratos van a ser más bien de una notoria intensidad".

Pronóstico para el domingo

El domingo 1 de noviembre, las precipitaciones se concentrarán en la tarde. En Santiago se esperan temperaturas entre los 13 y los 20°.

En la precordillera, en tanto, los chubascos comenzarían cerca de las 16:00 horas y terminarían entre las 18:00 y las 19:00 horas. Sobre la intensidad de las lluvias, el experto precisó que “no es que sea débil mañana, sino que comparativamente es un poquito menor”.

El pronóstico para la próxima semana

Las precipitaciones podrían continuar hasta el miércoles 4 de noviembre. Estas son las condiciones previstas para Santiago:

Lunes: cielos nublados y temperaturas entre los 12 y los 23°.

cielos nublados y temperaturas entre los 12 y los 23°. Martes: aumento de nubosidad durante el día y chubascos por la tarde.

aumento de nubosidad durante el día y chubascos por la tarde. Miércoles: chubascos débiles durante la tarde, con temperaturas entre los 11 y los 23°.

Leyton también advirtió para el miércoles sobre una posible mayor escorrentía superficial en el sector oriente de la capital. Aclaró que no está pronosticando actividad aluvional, sino una mayor circulación de agua en superficie, en un contexto marcado por las remociones en masa registradas durante las últimas lluvias en la Región Metropolitana.

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