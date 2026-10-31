Meteorología emite avisos por "inestabilidad atmosférica": Tormentas eléctricas, nubes convectivas y lluvias en corto tiempo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres avisos relativos a la "inestabilidad atmosférica" que afectará este fin de semana a la zona central, advirtiendo por el desarrollo de tormentas eléctricas, nubes convectivas con características tornádicas y precipitaciones en corto período de tiempo.
Tormentas eléctricas
El aviso de tormentas eléctricas está vigente desde la tarde de ayer viernes 30 de octubre hasta la noche de mañana domingo 1 de noviembre en sectores de las regiones Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
En cuanto a las observaciones de este aviso, la DMC indicó que durante el desarrollo de las tormentas existe la "probabilidad de granizos".Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región Metropolitana
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región de O'Higgins
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región del Maule
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región de Ñuble
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región del Biobío
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Nubes convectivas
Entre la tarde y la noche de este sábado 31 de octubre, Meteorología tiene vigente un aviso de "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" para sectores de O'Higgins y el Maule.
En concreto, este tipo de nubosidad se desarrollaría en el valle y precordillera de estas dos regiones, con la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".
Precipitaciones en corto período de tiempo
Finalmente, también entre la tarde y la noche de este sábado 31 de octubre, la DMC advirtió por "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" en sectores de la RM, O'Higgins y el Maule.
Región Metropolitana
- Valle: 10-20 mm.
- Precordillera: 10-20 mm.
Región de O'Higgins
- Valle: 10-20 mm.
- Precordillera: 20-25 mm.
Región del Maule
- Valle: 10-20 mm.
- Precordillera: 20-30 mm.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Noche de Halloween: Meteoróloga de Megatiempo anuncia a qué hora comenzarán las lluvias
- Por riesgo de remoción de masa: Senapred mantiene Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana
- Incluida la Región Metropolitana: Meteorología actualiza "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de siete regiones del país