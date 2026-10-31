Meteorología emite avisos por "inestabilidad atmosférica": Tormentas eléctricas, nubes convectivas y lluvias en corto tiempo

31 oct. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió tres avisos relativos a la "inestabilidad atmosférica" que afectará este fin de semana a la zona central, advirtiendo por el desarrollo de tormentas eléctricas, nubes convectivas con características tornádicas y precipitaciones en corto período de tiempo.

Tormentas eléctricas

El aviso de tormentas eléctricas está vigente desde la tarde de ayer viernes 30 de octubre hasta la noche de mañana domingo 1 de noviembre en sectores de las regiones Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En cuanto a las observaciones de este aviso, la DMC indicó que durante el desarrollo de las tormentas existe la "probabilidad de granizos".

Región de Coquimbo

Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera.

Región Metropolitana

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región de O'Higgins

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región del Maule

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región de Ñuble

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región del Biobío

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Nubes convectivas

Entre la tarde y la noche de este sábado 31 de octubre, Meteorología tiene vigente un aviso de "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" para sectores de O'Higgins y el Maule.

En concreto, este tipo de nubosidad se desarrollaría en el valle y precordillera de estas dos regiones, con la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

Precipitaciones en corto período de tiempo

Finalmente, también entre la tarde y la noche de este sábado 31 de octubre, la DMC advirtió por "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" en sectores de la RM, O'Higgins y el Maule.

Región Metropolitana

Valle: 10-20 mm .

. Precordillera: 10-20 mm.

Región de O'Higgins

Valle: 10-20 mm .

. Precordillera: 20-25 mm.

Región del Maule

Valle: 10-20 mm .

. Precordillera: 20-30 mm.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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