Por riesgo de remoción de masa: Senapred mantiene Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana

30 oct. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció que mantiene la Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por riesgo de remoción de masa.

Lo anterior se debe a un pronóstico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ante probables tormentas eléctricas en la zona central durante este fin de semana.

Las comunas con Alerta Roja

Según el organismo, las comunas afectadas son:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La medida está "vigente desde el 26 de octubre" y regirá "hasta que las condiciones así lo ameriten", destacó Senapred.

Dicho esto, agregó que "se mantendrán movilizados todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

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