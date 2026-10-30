Chile cambia el sistema de alerta volcánica: Así funcionará la nueva escala de seis niveles

30 oct. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Chile dejará atrás el tradicional sistema de semáforo de cuatro colores para medir la actividad de sus volcanes y comenzará a utilizar una nueva escala numérica que irá desde el nivel 0 hasta el 5.

La modificación, implementada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), busca evitar confusiones en la ciudadanía y entregar una clasificación más precisa sobre el comportamiento de los macizos volcánicos.

Uno de los principales problemas del sistema anterior era que la alerta amarilla de Sernageomin podía interpretarse como una orden de evacuación, pese a que solo indicaba cambios en la actividad del volcán.

Con el nuevo mecanismo, los niveles describirán exclusivamente el estado de actividad volcánica desde el punto de vista físico y natural. En tanto, Senapred mantendrá su propio sistema de alertas por colores, que es el que debe considerar la ciudadanía ante una eventual evacuación.

¿Cómo funcionará la nueva escala volcánica?

El nuevo sistema contempla seis niveles, desde el 0 hasta el 5, que permitirán identificar distintos grados de actividad:

Nivel 0: Estado de base.

Estado de base. Nivel 1: Inestabilidad menor.

Inestabilidad menor. Nivel 2: Inestabilidad mayor.

Inestabilidad mayor. Nivel 3: Erupción menor.

Erupción menor. Nivel 4: Erupción moderada.

Erupción moderada. Nivel 5: Erupción mayor.

De esta manera, se amplían las categorías de cuatro a seis niveles, permitiendo una mayor diferenciación de los cambios que puedan registrarse en los volcanes.

¿Qué volcanes presentan actividad actualmente?

En Chile existen cerca de 2.000 volcanes y el país concentra alrededor del 15% de los sistemas volcánicos activos del planeta.

Actualmente, Sernageomin mantiene 43 volcanes bajo monitoreo. De ellos, seis presentan actividad superior al nivel 0 y solo el complejo volcánico Nevados de Chillán se encuentra en nivel 3.

La información sobre el comportamiento de los macizos puede consultarse en línea a través de la nueva página de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, alojada en el sitio web de Sernageomin.

Pese a la actividad registrada en el Nevados de Chillán, el escenario descrito en el reportaje no representa un peligro directo para las personas. De todas formas, las autoridades recomiendan conocer previamente las rutas de evacuación y los protocolos de seguridad antes de visitar los alrededores de un volcán.