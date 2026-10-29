Por alerta de crecida: Llaman a evitar acercarse a la ribera del Río Hurtado en región de Coquimbo
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado este jueves a evitar acercarse a la ribera del Río Hurtado, en la comuna del mismo nombre, en la región de Coquimbo. Esto se debe a una alerta de crecida.
El organismo detalló que se activó la mensajería SAE: "Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de los equipos de respuesta en terreno", agregaron.
Alerta Amarilla
A través de sus canales oficiales, Senapred anunció que se declaró Alerta Amarilla para las siguientes comunas:
- Río Hurtado
- Salamanca
- Vicuña
Esto es por un pronóstico de tormentas eléctricas en dichas zonas del centro norte del país.
La entidad destacó que la medida está "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".
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