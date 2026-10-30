Se aproxima una tormenta a Santiago: Conoce cuándo se registrarán precipitaciones en la capital

30 oct. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago tendrá un fin de semana marcado por las precipitaciones, que llegarán en medio de temperaturas que se han mantenido elevadas durante la mayor parte de la semana.

Aunque este viernes la probabilidad de que se registren fuertes lluvias es baja, el panorama cambiará durante los próximos días en que se esperan chubascos que aumentarán su intensidad durante la tarde.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, señaló: "Empezamos noviembre con el paso de un sistema frontal e inestabilización".

Al respecto, agregó: "En Santiago solamente está la probabilidad de tormentas, pero como nuestra ciudad de Santiago es pequeña y hay muchas viviendas en el sector oriente, esa cercanía nos deja con una probabilidad de que también vuelva a producirse una corriente superficial importante y que arrastre sedimentos".

¿Cuándo comenzarán las lluvias en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico del experto, este viernes podrían caer algunas gotas aisladas en distintos sectores de la capital, principalmente desde el final de la tarde hasta el anochecer. Esta jornada tendrá una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

Tras esto, el sábado, día en que se se espera una máxima de 21°C, llegarán las precipitaciones. Se espera que comiencen débilmente y de manera aislada durante la mañana, mientras que después de las 16:00 horas, se volverán más intensas.

"En la madrugada del sábado comienza (a llover) y durante la mañana muy débil. Ya en la tarde aumenta la intensidad y el peak estará después de las 4 de la tarde hasta eso de las 20:00", explicó Leyton.

Respecto al panorama meteorológico de los días siguientes, agregó: "Vamos a tener algunas precipitaciones el domingo, nuevamente en la tarde, pero más débiles que el días sábado". Para dicha jornada también se pronostica una máxima de 21°C.

En tanto, el lunes se anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas entre los 12°C y los 23°C.

Noviembre comenzará con lluvias

El martes 3 de noviembre es "un día importante de precipitaciones", según anticipó Leyton.

Tal como explicó el experto, podrían caer entre 15 y 18 milímetros de agua, con chubascos que podrían concentrar "muchos litros de agua por metro cuadrado en corto período de tiempo". La máxima prevista será de 17°C.

El meteorólogo señaló que el pronóstico debe seguir monitoreándose, ya que las condiciones pueden cambiar a medida que se acerque la fecha.