Ferias laborales: Quilicura ofrece empleos con sueldos de hasta $1.600.000 y La Florida suma mil vacantes

30 oct. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con más de un millón de personas sin trabajo y una tasa de desocupación que llegó al 9,8%, encontrar empleo sigue siendo un desafío para miles de familias.

Frente a este escenario, dos municipios de la Región Metropolitana informaron alternativas para quienes buscan una oportunidad laboral: Quilicura cuenta con 350 cupos, con sueldos de hasta $1.600.000, y La Florida realizará una feria online con mil vacantes y remuneraciones de hasta $1.400.000.

Ofertas laborales en Quilcura

La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Quilicura cuenta actualmente con 350 vacantes en distintos rubros y para diferentes perfiles. Entre las opciones hay puestos para técnicos en enfermería, operarios, jardineros, guardias de seguridad, paramédicos y médicos.

La alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla, explicó que el municipio mantiene contacto directo con empresas del sector y también reúne ofertas de otras zonas de la Región Metropolitana.

“Es una oficina municipal de información para empleos y trabajamos muy de la mano con las diferentes empresas de Quilicura, pero también tenemos ofertas laborales para otras comunas. No vienen acá a buscar un trabajo solamente los vecinos de esta comuna, también vienen de toda la Región Metropolitana y hay ofertas laborales incluso en Malloco, Peñaflor, Santiago Centro y, por supuesto, en Quilicura”, señaló.

Las vacantes se actualizan semanalmente. Para conseguirlas, un equipo municipal visita empresas y recoge sus necesidades de contratación.

Aunque es posible encontrar información en la página web del municipio, las postulaciones deben realizarse de manera presencial en la oficina, ubicada en el Mall Arauco Quilicura, a pasos de las estaciones de Metro Quilicura y Plaza Quilicura.

La Florida ofrecerá mil empleos en una feria online

La Municipalidad de La Florida, en alianza con Trabajando.com, realizará su primera feria laboral online entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

La iniciativa reunirá a 100 empresas de distintos rubros y ofrecerá mil oportunidades de trabajo, con remuneraciones de hasta $1.400.000, dependiendo del cargo y las condiciones de contratación.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó la importancia de acercar estas oportunidades a las personas que buscan empleo.

“Sabemos que detrás de cada persona que busca trabajo hay una familia y muchas veces una preocupación enorme por llegar a fin de mes. Por eso, como municipio tenemos que movernos, gestionar y tocar todas las puertas que sean necesarias. Esta primera feria laboral online es fruto del trabajo conjunto con el mundo privado. Queremos que La Florida sea una comuna donde las oportunidades se busquen, se gestionen y lleguen a las personas”, afirmó.

¿Cómo postular a los empleos de La Florida?

La participación será gratuita. Para postular, las personas deben ingresar a feriaomilflorida.trabajando.cl, registrarse con sus antecedentes personales y laborales, adjuntar su currículum y revisar las ofertas disponibles.

Quienes no tengan acceso a internet o necesiten orientación podrán acudir a los siete módulos de atención que se habilitarán en el cuarto piso del Estadio Bicentenario, ubicado en Enrique Olivares 1003.

Los horarios informados para la atención presencial son:

Miércoles 4 de noviembre: de 08:30 a 17:30 horas.

Viernes 6 de noviembre: de 08:30 a 16:30 horas.

La feria también contempla dos charlas virtuales gratuitas, ambas a las 16:00 horas, que serán transmitidas por la página oficial de la actividad.

Jueves 5 de noviembre: María Paz Abarca, psicóloga con magíster en Psicología Organizacional, abordará los procesos de búsqueda laboral y las herramientas para enfrentar una postulación.

Viernes 6 de noviembre: Franco Porcella, psicólogo organizacional y gestor de inclusión laboral, entregará recomendaciones sobre las habilidades técnicas requeridas en el mundo del trabajo.

El gerente general de Trabajando.com, Eduardo Marín, destacó la colaboración entre el sector público y privado para acercar las oportunidades laborales a la ciudadanía. “Esta feria es un ejemplo concreto de cómo la tecnología y el trabajo conjunto pueden contribuir a dinamizar el mercado laboral y abrir nuevas oportunidades para personas de distintas edades y perfiles profesionales”, sostuvo.

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