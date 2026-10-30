Fiscalía Centro Norte abre investigación penal por denuncia contra el ministro Rabat y el subsecretario Silva

30 oct. 2026 - 11:16 hrs.

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal tras recibir una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva. Los parlamentarios apuntan al presunto delito de prevaricación administrativa por la dictación de decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La denuncia fue presentada ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Según informó la Fiscalía Centro Norte, Valencia la remitió a esa unidad mediante un oficio fechado el 29 de octubre. La indagatoria quedó a cargo del fiscal regional Francisco Jacir, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.

La acción de los diputados se basa en que, a su juicio, las rebajas habrían sido concedidas pese a las restricciones de la Ley 19.856 para acceder a este beneficio. En la denuncia, sostienen que el artículo 17 de esa norma excluye a personas condenadas por determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad y piden investigar si las autoridades dictaron resoluciones contrarias a una disposición legal expresa.

Uno de los puntos en disputa es la interpretación de la Ley 21.421, que incorporó nuevas exclusiones al sistema de reducción de condenas. Según reportó BioBioChile, los parlamentarios cuestionan que el Ministerio de Justicia haya invocado la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la aplicación retroactiva de esa reforma y razones de eficiencia administrativa para evitar que los casos terminaran judicializados. Los diputados consideran que esa interpretación no justificaba otorgar las rebajas.

“Es por esto que hemos presentado esta denuncia por el delito de prevaricación administrativa”, sostuvo Cuello, quien acusó al ministro de dictar un decreto ilegal.

La investigación buscará determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer eventuales responsabilidades penales.