Registros muestran una mañana marcada por la neblina en Santiago: Llaman a manejar con precaución

29 oct. 2026 - 07:42 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves ha estado marcada por la presencia de bancos de neblina en distintos sectores de la capital.

"Esta neblina que se ve desde el Parquemet, porque está en altura, es neblina en los niveles bajos, a nivel de superficie. Se ve borroso", señaló el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Es por esto que la conductora Florencia Vial se sumó a las palabras del experto para recordar la importancia de manejar con precaución y evitar accidentes de tránsito causados por la baja visibilidad.

"Justamente para no tener algún accidente por alcance, es importante sobre todo en las autopistas la conducción moderada", sostuvo Vial.

¿Por qué surge la neblina?

Jaime Leyton explicó que las condiciones de temperatura y humedad "de esta mañana abrigadísima de 14,8°C y un 91% de humedad relativa ambiente, nos confirman que mayoritariamente es neblina y no niebla".

Esta condición puede observarse mediante imágenes satelitales que muestran la zona central bajo una "cobertura nubosa importante". Respecto a esto, explicó: "La vaguada costera por esta inestabilidad no aparecía hace rato, pero es parte del ciclo de una circulación normal de nuestro país".

Se espera que la neblina se disipe mientras avanza la jornada.