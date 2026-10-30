Luis Silva sale del Gobierno tras polémica por rebaja de condenas y publicación de video en redes sociales

30 oct. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, fuentes confirmaron a Meganoticias que se materializó la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien se vio involucrado en la polémica por la rebaja de condenas a sentenciados por delitos de abuso sexual y violación de menores de edad.

Durante el jueves surgieron nuevos antecedentes sobre lo ocurrido. Según estos, el exsubsecretario habría intercedido para buscar la posibilidad de rebajar la condena de Patricio González Cortés, exagente de la CNI condenado en 2017 a 10 años de cárcel por la desaparición de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

La controversia aumentó luego de que Silva publicara un video en sus redes sociales en medio de la crisis. En este, explicó por qué le correspondió firmar algunos decretos relacionados con las rebajas de condenas.

Además, reconoció que no consideró necesario informar previamente al ministro de Justicia sobre la publicación del registro audiovisual.

Reacciones tras su salida

El senador Rojo Edwards se refirió a la posible acusación constitucional contra el ministro Rabat, donde explicó que "yo creo que descomprime con la salida de Luis Silva".

Además, aseguró que "las declaraciones de ese video no cayeron bien, ni en el poder legislativo ni en las personas que trabajan en el Gobierno".