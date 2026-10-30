Subsecretario Silva admite que no informó a Rabat sobre el video que subió a redes sociales: "No estimé necesario consultarlo"

30 oct. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

En un tenso punto de prensa, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, explicó el video que subió a sus redes sociales en medio de la crisis por rebaja de condenas a sentenciados por abuso sexual y violación a menores de edad.

Silva aseguró que el objetivo era informar a la ciudadanía de una materia de la que "existe mucho desconocimiento".

Por lo mismo, no estimo necesario informar al ministro de esta pieza audiovisual y aseguró que solo quiso explicar por qué él debió firmar algunos decretos.

Las explicaciones de Silva

En el registro que el subsecretario Silva subió a sus redes sociales este jueves, abordó su participación en la firma de los documentos, explicando que lo hizo "aplicando el criterio fijado por el propio ministro". Ante los cuestionamientos sobre si estos dichos responsabilizan al ministro, Silva respondió:

"Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro porque no estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados", dijo Silva.

Y destacó que lo único que agregó fue "la explicación de por qué el subsecretario firma en algunos casos este tipo de decretos".

"Con el ministro hemos estado trabajando estrechamente desde el primer día que asumimos en el ministerio. Lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque aquí lo único que importa, que es la razón por la que estamos aquí hoy, es abocarnos a las víctimas y sus familias para que esto nunca más se repita", concluyó.