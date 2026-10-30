Músico chileno entra al radar de Billboard y destaca entre los artistas emergentes internacionales

30 oct. 2026 - 18:25 hrs.

La música chilena continúa buscando espacios en la escena internacional, con artistas que experimentan con distintos géneros y construyen propuestas alejadas de las etiquetas tradicionales. En ese camino, las plataformas y medios especializados cumplen un rol importante para dar visibilidad a nuevos proyectos.

Uno de esos nombres es Nicolás “Dubi” Rubio, cuyo proyecto CONOSUR fue incluido en el radar de artistas emergentes de Billboard. El músico es el único representante de Chile en esta selección, que destaca a talentos con proyección dentro de la industria musical.

La publicación valoró la autenticidad y la energía del rock chileno presentes en su trabajo, además de su capacidad para incorporar elementos del rap y otros estilos. También resaltó la dimensión audiovisual de sus canciones, con videoclips que expanden el universo creativo del proyecto.

Este reconocimiento se suma a su participación en Billboard Latin Music Week 2026, realizada en Miami, donde formó parte de actividades como la alfombra azul, conferencias y encuentros relacionados con la industria musical latina.

¿Cuál es su origen?

La historia de Dubi comenzó en Santiago, ciudad donde nació y creció. A los 20 años se trasladó a Chicago para estudiar música y continuar desarrollando su carrera. Desde Estados Unidos ha impulsado CONOSUR, manteniendo una conexión con sus raíces chilenas y sumando distintas influencias y colaboradores.

En septiembre, el artista presentó SELF-TITLE, su segundo álbum de estudio. El trabajo reúne once canciones que profundizan en la combinación de rap, rock y electrónica, consolidando una búsqueda sonora que evita limitarse a un solo género.

La propuesta también ha despertado el interés de otros medios internacionales, entre ellos Rolling Stone en Español. Así, CONOSUR comienza a ampliar su alcance fuera de Chile, llevando una identidad musical propia a nuevas audiencias y escenarios.

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