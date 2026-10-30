Encuentran sin vida a joven de 19 años secuestrado en Estación Central: Hay cinco sospechosos detenidos

30 oct. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmó el homicidio de un joven de 19 años que fue secuestrado el lunes de esta semana en la comuna de Estación Central, en Santiago.

Los últimos antecedentes indican que la víctima fue hallada al exterior de un restaurante en la comuna de Colina.

Lo que se sabe de los sospechosos

Según información preliminar, hay cinco detenidos como principales sospechosos del crimen, cuatro de ellos involucrados directamente en el ilícito.

El otro detenido es quien habría recolectado el dinero que la familia pagó por la liberación del joven, la que nunca se materializó.

¿Quién es la víctima fatal?

La identidad del joven es Martín Pérez Burgos, mientras que la totalidad de los presuntos implicados en el crimen son de nacionalidad venezolana.

Por otra parte, se reveló que la víctima fatal tenía antecedentes por receptación y robo de vehículo.

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