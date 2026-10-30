Diez días desaparecido: continúa la búsqueda de Benjamín Galdames en el Zanjón de la Aguada

30 oct. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

A diez días de la desaparición de Benjamín Galdámez, de 19 años, la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene un operativo para dar con su paradero.

Los trabajos comenzaron a las 8:00 horas de la mañana de este viernes e incluyen recorridos en botes por el Zanjón de la Aguada, un cauce que se conecta posteriormente con el río Mapocho.

La búsqueda se concentra en esta zona luego de que Vladimir Gordillo, su excompañero de colegio de 20 años, confesara su participación en el crimen.

Amplían rango de búsqueda

La subprefecta Tatiana García adelantó que continuarán durante la tarde las labores de búsqueda y que se incorporaron equipos especializados.

“Hemos ampliado el rango de búsqueda, hemos incorporado equipos técnicos tanto de la PDI con sus buzos subacuáticos, los equipos de Gersa de bomberos, Unirem, que son kayakistas profesionales”, señaló.

Respecto al posible hallazgo de pertenencias del joven, García explicó que "hasta ahora no tenemos ninguna evidencia, interés criminalístico que nos permita establecer que pertenecen a Benjamin".

¿Qué se sabe de la desaparición?

Benjamín fue visto por última vez el 20 de octubre, cuando debía regresar a su casa después de reunirse con un amigo. Antes de salir, le envió un audio a su madre para avisarle que tomaría un vehículo de aplicación, pero no volvió a comunicarse con ella.

Por causas que aún se investigan, el joven se habría encontrado con Gordillo y habrían transitado por un sitio eriazo donde este le habría disparado a Galdámez, aunque todavía no está claro si cayó producto de las heridas o si el imputado lo arrojó al cauce.

Respecto a la confesión del detenido, Yasna Pastén, de la Fiscalía Regional Occidente, advirtió que "él señala o plantea una dinámica de ocurrencia de los hechos, pero esa es su declaración", por lo que es crucial para la policía poder encontrar mayores pruebas que permitan establecer qué sucedió con Galdámez.