Bono Pad de cirugia bariátrica por bypass: ¿Cuáles son los requisitos?

30 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Las personas afiliadas a Fonasa que buscan acceder a una cirugía bariátrica cuentan con una alternativa de financiamiento a través del Bono PAD, mecanismo que permite conocer anticipadamente el valor de determinadas prestaciones de salud.

Una de ellas es la cirugía bariátrica por bypass gástrico, procedimiento destinado a reducir el tamaño del estómago y modificar su conexión con el intestino para favorecer la pérdida de peso.

Para 2026, el arancel establecido por Fonasa para esta intervención alcanza los $4.993.380. Sin embargo, el monto que debe pagar directamente el beneficiario corresponde a $2.496.690, mientras que el resto puede financiarse mediante el préstamo de salud asociado.

¿Cuánto cuesta un bypass gástrico por Fonasa en 2026?

De acuerdo con el arancel 2026 del Bono PAD, la cirugía bariátrica por bypass gástrico corresponde al código 2501058 y contempla los siguientes valores:

Concepto Monto

Valor total de la prestación $4.993.380

Copago del beneficiario $2.496.690

Préstamo Fonasa (85% del copago) $2.122.190

El mecanismo permite acceder a la intervención con un valor previamente establecido, siempre que se realice en un establecimiento de salud que tenga convenio vigente con Fonasa para esta prestación.

¿Qué incluye el Bono PAD para bypass gástrico?

La cobertura contempla distintos gastos asociados a la intervención quirúrgica y su recuperación, con el objetivo de entregar una atención integral al paciente.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

Honorarios de todo el equipo profesional necesario para realizar la cirugía.

Días de hospitalización y derecho de pabellón.

Exámenes de laboratorio e imagenología.

Instrumental de laparoscopia.

Medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización.

Controles y atenciones postoperatorias.

Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la intervención.

Además, el Bono PAD contempla atención integral hasta 15 días después del alta hospitalaria y un protocolo de seguimiento durante el primer año posterior a la cirugía.

Este último considera al menos cuatro consultas médicas, controles con nutricionista, kinesioterapia cuando corresponda, ecotomografía abdominal y los exámenes de laboratorio necesarios.

¿Quiénes pueden acceder al bypass gástrico mediante Fonasa?

Para acceder a esta prestación, los beneficiarios deben tener entre 18 y 65 años y cumplir determinados criterios relacionados con su Índice de Masa Corporal (IMC) y sus condiciones de salud.

Los requisitos establecidos son:

IMC superior a 40 : pueden acceder personas con o sin enfermedades asociadas.

: pueden acceder personas con o sin enfermedades asociadas. IMC entre 35 y 40: deben presentar enfermedades o condiciones de salud asociadas a la obesidad, cumpliendo los criterios médicos establecidos.

IMC entre 30 y 35: se contempla para personas con diabetes mellitus tipo 2 de difícil manejo o que cumplan determinadas combinaciones de criterios médicos.

Entre las condiciones de salud consideradas se encuentran la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, hígado graso, síndrome metabólico, hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica y reflujo gastroesofágico, entre otras.

La evaluación debe determinar si el paciente cumple los criterios médicos exigidos para acceder a la intervención.

¿Qué documentos se necesitan para acceder a la cirugía?

Además de cumplir con los criterios de edad e IMC, los pacientes deben realizarse evaluaciones previas y presentar certificados profesionales.

Entre los antecedentes solicitados se encuentran:

Certificado de evaluación emitido por un nutricionista o médico especialista.

Certificado de evaluación psicológica.

Certificado de un psiquiatra, cuando el paciente presente alguna enfermedad de salud mental que requiera acreditar que está en condiciones de enfrentar el proceso quirúrgico.

También se debe cumplir el protocolo operatorio correspondiente y no presentar contraindicaciones para la intervención.

Entre las contraindicaciones absolutas se encuentran la dependencia de drogas, el embarazo, la psicosis activa y la depresión severa no compensada.

¿Cómo solicitar el Bono PAD para bypass gástrico?

Para acceder a esta prestación, el primer paso es verificar que el establecimiento de salud elegido cuente con convenio vigente con Fonasa para el código 2501058.

Posteriormente, el centro médico debe entregar al paciente o a su representante la orden médica o el Programa de Atención de Salud (PAS), documento que debe ser valorizado y pagado en una sucursal de Fonasa.

Una vez emitido el Bono de Atención de Salud (BAS), este debe entregarse al establecimiento antes de realizar la intervención.

Es importante considerar que las cirugías bariátricas revisionales no están contempladas en esta modalidad. Es decir, quienes tengan antecedentes de una cirugía bariátrica anterior no pueden acceder a esta prestación mediante el Bono PAD.

De esta manera, el Bono PAD de Fonasa establece una alternativa de financiamiento para quienes cumplen los requisitos médicos y administrativos para acceder a un bypass gástrico, incorporando tanto la cirugía como parte importante del seguimiento posterior.