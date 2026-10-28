ISP emite alerta farmacéutica por medicamento para las náuseas: Lote tiene trozos de vidrio

28 oct. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta farmacéutica en la que ordenó el retiro instruido de un lote del medicamento Ondansetrón solución inyectable 8 mg/4 mL, fabricado por Indus Pharma.

Según detalló el organismo de salud, se detectó la presencia de una partícula extraña en su interior, que podría representar un riesgo grave para la salud de los pacientes.

¿Cuál es el lote afectado?

El lote del medicamento Ondansetrón por el cual se emitió la alerta corresponde a una caja con 100 ampollas que tiene el siguiente número de serie: KA25066.

Además, la fecha de vencimiento de la caja corresponde a abril de 2027.

Puedes revisar los detalles de la alerta del ISP haciendo click aquí.

Según se explica en MedlinePlus, este medicamento actúa bloqueando la serotonina, sustancia que también puede provocar náuseas y vómitos. Por esto, se utiliza en algunos casos para prevenir o aliviar dichos síntomas durante el embarazo o cuando se presentan por otras causas.

¿Qué hacer si tienes el lote afectado?

Si eres paciente o cuidador, no uses el medicamento y contacta a tu médico tratante o al químico farmacéutico de la farmacia donde te lo entregaron para que te orienten sobre cómo proceder. Si el lote de tu envase es distinto al afectado, puedes seguir usándolo con normalidad.

Si eres profesional de la salud o establecimiento, el lote afectado no debe ser utilizado ni distribuido.

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