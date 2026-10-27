ISP advierte por venta de preservativos sin verificación ni registro sanitario: Revisa el listado completo

27 oct. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una importante alerta tras detectar la comercialización de preservativos masculinos de látex y sintéticos que no cuentan con la verificación de conformidad ni con el registro sanitario vigente.

La presencia de estos productos fue identificada inicialmente en diversas plataformas y sitios web. Sin embargo, las autoridades del organismo de salud no descartaron que también puedan encontrarse en establecimientos de salud u otros puntos de venta físicos a lo largo del país.

Debido a la falta de registros, el ISP enfatizó que no existen antecedentes técnicos ni respaldos que permitan garantizar la calidad, eficacia, seguridad y desempeño de estos dispositivos médicos.

Por esta razón, la autoridad determinó de forma categórica que los lotes y productos señalados no pueden ser importados, comercializados ni distribuidos en todo el territorio nacional.

El listado de preservativos incluidos en la alerta

A continuación se detalla la nómina de productos y presentaciones sobre los cuales rige la advertencia emitida por la autoridad sanitaria:

Kimono MicroThin XL, ultradelgado (36 unidades)

Atlas True Fit (24 unidades)

LifeStyles Snugger Fit (presentaciones de 10, 12, 25, 50 y 100 unidades)

LifeStyles Ultra Thin (presentaciones de 10, 12, 25 y 50 unidades)

LifeStyles Lubricated Original (10 unidades)

LifeStyles Extra Fuerte (25 unidades)

LifeStyles Ultra Sensitive (presentaciones de 10 y 100 unidades)

Preservativos en tiras, sin caja (30 unidades)

Preservativos Small Fit / G-Small (10 unidades)

Preservativos surtidos en tiras, sin caja (30 unidades)

Preservativos grandes XL lubricados (10 unidades)

UNIQ Classic (3 unidades)

Crown Latex Male Condom (presentaciones de 3, 12 y 21 unidades)

Condones ultrafinos y resistentes (12 unidades)

Skyn Elite Large (sin látex, 36 unidades)

Skyn Snug Fit (sin látex, 12 unidades)

En este enlace puedes revisar las imágenes de cada producto (presiona aquí).

Se recomienda a la ciudadanía revisar el empaque de estos productos al momento de efectuar compras en línea o físicas y verificar siempre que tengan la rotulación adecuada del ISP.

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