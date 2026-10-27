ISP advierte por venta de preservativos sin verificación ni registro sanitario: Revisa el listado completo
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una importante alerta tras detectar la comercialización de preservativos masculinos de látex y sintéticos que no cuentan con la verificación de conformidad ni con el registro sanitario vigente.
La presencia de estos productos fue identificada inicialmente en diversas plataformas y sitios web. Sin embargo, las autoridades del organismo de salud no descartaron que también puedan encontrarse en establecimientos de salud u otros puntos de venta físicos a lo largo del país.
Debido a la falta de registros, el ISP enfatizó que no existen antecedentes técnicos ni respaldos que permitan garantizar la calidad, eficacia, seguridad y desempeño de estos dispositivos médicos.Ir a la siguiente nota
Por esta razón, la autoridad determinó de forma categórica que los lotes y productos señalados no pueden ser importados, comercializados ni distribuidos en todo el territorio nacional.
El listado de preservativos incluidos en la alerta
A continuación se detalla la nómina de productos y presentaciones sobre los cuales rige la advertencia emitida por la autoridad sanitaria:
- Kimono MicroThin XL, ultradelgado (36 unidades)
- Atlas True Fit (24 unidades)
- LifeStyles Snugger Fit (presentaciones de 10, 12, 25, 50 y 100 unidades)
- LifeStyles Ultra Thin (presentaciones de 10, 12, 25 y 50 unidades)
- LifeStyles Lubricated Original (10 unidades)
- LifeStyles Extra Fuerte (25 unidades)
- LifeStyles Ultra Sensitive (presentaciones de 10 y 100 unidades)
- Preservativos en tiras, sin caja (30 unidades)
- Preservativos Small Fit / G-Small (10 unidades)
- Preservativos surtidos en tiras, sin caja (30 unidades)
- Preservativos grandes XL lubricados (10 unidades)
- UNIQ Classic (3 unidades)
- Crown Latex Male Condom (presentaciones de 3, 12 y 21 unidades)
- Condones ultrafinos y resistentes (12 unidades)
- Skyn Elite Large (sin látex, 36 unidades)
- Skyn Snug Fit (sin látex, 12 unidades)
En este enlace puedes revisar las imágenes de cada producto (presiona aquí).
Se recomienda a la ciudadanía revisar el empaque de estos productos al momento de efectuar compras en línea o físicas y verificar siempre que tengan la rotulación adecuada del ISP.
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