Gobierno ordena bloqueo total de casi dos mil sitios web de TV pirata tras fallo judicial

27 oct. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) concretó una de las mayores ofensivas contra la piratería digital en el país al ordenar el bloqueo total de 1.954 sitios web, dominios y direcciones IP vinculados a servicios de televisión ilegal y plataformas de streaming no autorizadas.

La medida se originó en cumplimiento de un fallo emitido por el 19º Juzgado Civil de Santiago, el cual acogió una demanda interpuesta por Warner Bros. bajo la Ley de Propiedad Intelectual.

Para lograr un impacto real, la estrategia incluyó la clausura de las plataformas principales y de sus denominados sitios "espejo" o variantes dinámicas, diseñadas para sortear los bloqueos tradicionales modificando mínimamente sus direcciones web.

¿Cuáles son algunos de los portales afectados?

Entre las aplicaciones y portales afectados por las restricciones se encuentran conocidos nombres del rubro informal como MagisTV, FlujoTV, XuperTV, Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre.

El proceso consiste en emitir órdenes judiciales y enviar oficios a las principales empresas proveedoras de internet del país (como Entel, Movistar, ClaroVTR, WOM, Gtd, Mundo y Netline), las cuales aplican los cortes a nivel nacional.

Las cifras acumuladas desde junio muestran un incremento sostenido en las restricciones: 221 URL en junio, 180 en julio, 469 en agosto, 319 en septiembre y 765 en lo que va de octubre.

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