Afirman que Trump estaría al tanto del viaje de Flávio Bolsonaro a EEUU y que incluso le concedería asilo

27 oct. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Donald Trump estaría al tanto del traslado del senador brasileño Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y le concedería asilo, según informó un medio local.

Llegaría en las próximas horas a Miami o Dallas

De acuerdo con el diario brasileño Folha de São Paulo, citando a aliados de la familia, se espera que el parlamentario llegue durante las próximas horas a Miami o Dallas.

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Lo anterior, pese a tener prohibición judicial explícita de abandonar el país, en el marco de una causa en su contra. Por ello, toma cada vez más fuerza la hipótesis de un intento de fuga.

Uno de los aliados del clan Bolsonaro aseguró que el gobierno estadounidense habría participado activamente en el plan para sacar al senador de Brasil.

Otra persona cercana a la familia afirmó que Flávio Bolsonaro no habría salido del territorio brasileño con destino a Argentina.

¿Por qué Flávio Bolsonaro se habría fugado a Estados Unidos?

El supuesto traslado se habría producido dos días después de que Bolsonaro perdiera las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

El lunes siguiente, el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó la incautación de los pasaportes del parlamentario. Sin embargo, hasta la mañana de este martes, eso no había ocurrido.

A Bolsonaro se le investiga por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al abogado Willer Tomaz y a redes de apuestas.

Asimismo, el Supremo Tribunal investiga el financiamiento irregular de producciones audiovisuales y vínculos financieros con el exbanquero Daniel Vorcaro.

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