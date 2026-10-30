"Se escuchó un ruido fuerte": Testigos cuentan cómo fue el momento en que joven fue golpeado por rueda en Providencia

30 oct. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven fue golpeado por una rueda que se desprendió de un vehículo el jueves recién pasado en la comuna de Providencia, lo que quedó captado en una cámara de televigilancia.

El impacto fue tal que el estudiante de 19 años quedó en el piso por algunos segundos hasta que se levantó. En ese momento fue asistido por otros transeúntes.

Unos cinco minutos después del fuerte golpe, personal municipal llegó al sector para corroborar lo ocurrido, prestando primeros auxilios y derivándolo a la Clínica Santa María.

Lo que se sabe del desprendimiento de la rueda

Según los últimos antecedentes, la rueda pertenecía a una camioneta que se transportaba por la calle Los Leones.

Al momento de circular por un paso bajo nivel, el neumático se desprendió de la nada y avanzó por la dirección trasera del vehículo, colisionando otro automóvil.

A partir de allí, la rueda se desvió y terminó impactando contra el estudiante de 19 años que caminaba por esa parte de Providencia.

El relato de testigos

Uno de los testigos comentó que la víctima estaba evidentemente afectada después del golpe: "Como cuando uno tiene estos mareos. No se podía parar", sostuvo.

Otro testigo remarcó que el joven "tenía un poco de problemas para mover el brazo y en la cabeza tenía un poco de sangre".

"Se escuchó un ruido fuerte, así como cuando un metal pega contra otro", agregó esta última persona, dando cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, indicó que el joven "está fuera de gravedad" y que se identificó el vehículo que causó el accidente.

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