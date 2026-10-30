Cerveza chilena vuelve a destacar en Latinoamérica y obtiene dos nuevas medallas internacionales

30 oct. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una cervecería chilena volvió a poner el nombre del país en el escenario internacional. Se trata de Kross, que consiguió dos nuevos reconocimientos en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026, certamen que reúne a productores de distintos países de la región.

En esta edición, la marca obtuvo una medalla de oro con su variedad Kross Stout y una de plata con Kross Golden, dos de sus cervezas más representativas. Los resultados reconocen la calidad de sus productos y el trabajo detrás de sus procesos de elaboración.

Con estos nuevos premios, la compañía reafirma su trayectoria en la industria cervecera y suma más de 180 medallas obtenidas en distintos certámenes especializados a nivel mundial.

Kross Stout y Kross Golden: las cervezas chilenas premiadas

Uno de los principales reconocimientos fue para Kross Stout, que consiguió la medalla de oro en la categoría Sweet & Pastry Stouts, específicamente en el estilo Oatmeal Stout.

Por su parte, Kross Golden obtuvo medalla de plata en la categoría British Origin Ale Styles, correspondiente al estilo Classic English-Style Pale Ale.

Ambas variedades representan parte importante del portafolio de la cervecería. Mientras Kross Stout destaca por su perfil tostado y textura cremosa, Kross Golden ofrece una propuesta equilibrada, con notas maltosas y un amargor moderado, inspirada en la tradición cervecera inglesa.

Cervecería chilena supera las 180 medallas internacionales

Desde la compañía destacaron que estos resultados reflejan el trabajo y la dedicación que existe detrás de cada producto, especialmente en la selección de ingredientes y el control de los procesos de elaboración.

Asbjørn Gerlach, cofundador y Brewmaster de Cervecería Kross, valoró los nuevos reconocimientos y aseguró que representan una confirmación del compromiso de la marca con la calidad.

"Cada medalla que recibimos es una confirmación de que el cuidado que ponemos en nuestros procesos de elaboración marca una diferencia. En Kross somos muy rigurosos con la selección de ingredientes, el control de cada etapa de producción y la consistencia de nuestras recetas", señaló.

El representante agregó que estos premios son un incentivo para continuar perfeccionando sus productos y mantener los estándares de calidad de la cervecería.

Kross y su trayectoria en la industria cervecera nacional

Fundada en Chile, Cervecería Kross se ha consolidado como una de las marcas reconocidas dentro del segmento de la cerveza artesanal nacional.

Su portafolio incluye distintas variedades de cerveza, además de su línea Odissea y sus espacios Kross Bar, orientados a ofrecer experiencias vinculadas al mundo cervecero.

La compañía también cuenta con una planta de producción en Curacaví, desde donde desarrolla sus distintas propuestas.

Con las nuevas medallas obtenidas en la Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales 2026, Kross continúa sumando reconocimientos internacionales y proyectando la producción cervecera chilena en competencias que reúnen a exponentes de distintos países.