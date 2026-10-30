Metro de Santiago funcionará hasta más tarde el fin de semana: Revisa los horarios en algunas estaciones

30 oct. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago anunció una extensión horaria para este fin de semana con motivo de los conciertos de Iron Maiden, parte de su gira "Run For Your Lives World Tour 2026". La medida busca facilitar el regreso a casa de quienes asistan a los shows.

Los horarios en algunas estaciones

El sábado 31 de octubre, el servicio se extenderá hasta las 00:30 horas. El domingo 1 de noviembre, en tanto, funcionará hasta las 00:00 horas. Bajo el lema "Después del show, Metro sigue contigo", la empresa recomienda planificar el regreso con anticipación.

Para ingresar a la red una vez terminado el espectáculo, se habilitarán las estaciones Ñuñoa (líneas 3 y 6), Estadio Nacional (línea 6) y Ñuble (líneas 5 y 6).

En cuanto a las estaciones de salida, Metro dispuso las siguientes por línea:

Línea 3 : Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Línea 5 : Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

La estación Franklin de la línea 6 funcionará como Intermodal. Además, las estaciones de combinación serán Ñuñoa, entre las líneas 3 y 6, y Ñuble, entre las líneas 5 y 6.

Metro recordó a los pasajeros llevar la tarjeta Bip! cargada para volver a sus hogares sin contratiempos.

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