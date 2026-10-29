Bolsa de Santiago renueva su imagen tras más de 130 años de historia: Así es su nuevo logo

29 oct. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Bolsa de Santiago estrenó una nueva imagen corporativa como parte de una transformación que también incluye a las bolsas de Colombia y Lima. El cambio busca unificar la identidad visual de las tres instituciones bajo la marca nuam, sin dejar atrás la trayectoria de cada mercado.

La renovación contempla nuevos elementos gráficos para la institución chilena y cambios de nombre en los otros dos países: la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) pasa a llamarse Bolsa de Colombia, mientras que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) adopta el nombre de Bolsa de Lima.

La nueva imagen de la Bolsa de Santiago

Con una historia que comenzó en 1893, la institución ha acompañado el desarrollo del mercado de capitales chileno. En 2019 incorporó la denominación Bolsa de Santiago como marca comercial y ahora actualiza nuevamente su identidad visual, alineándola con la de nuam y las bolsas de Colombia y Lima.

Patricio Rojas, gerente general de la Bolsa de Santiago, destacó los cambios que ha experimentado la institución, desde las tradicionales ruedas de negociación hasta las plataformas tecnológicas actuales.

“Esta nueva imagen es una expresión de esa evolución y un paso más en el camino recorrido junto al país, reafirmando nuestro compromiso de facilitar la inversión, impulsar el financiamiento de las empresas y contribuir al crecimiento y desarrollo de Chile y la región”, afirmó.

Una estrategia regional

La transformación se enmarca en la estrategia de nuam para desarrollar mercados de capitales más profundos, líquidos y competitivos. En conjunto, los mercados de Chile, Colombia y Perú registran una capitalización bursátil de US$539.000 millones, más de 428 emisores y 58 intermediarios.

Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, sostuvo que las nuevas identidades buscan proyectar el trabajo conjunto de las tres bolsas y aprovechar la trayectoria que cada una ha construido en su país.

“Nuestra mayor fortaleza es la historia y la confianza que cada bolsa ha construido en su país. Hoy, esa trayectoria inspira una visión compartida: trabajar para que nuestros mercados sean más profundos, competitivos y capaces de ofrecer mayores oportunidades a empresas e inversionistas”, señaló.