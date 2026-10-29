Emiten nueva alerta de seguridad por falla en modelo de famosa marca de vehículos: Aumentaría el riesgo de accidente
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer una nueva alerta de seguridad que afecta a los vehículos Toyota modelo RAV4 PHEV comercializados en Chile entre mayo y octubre de 2026.
La advertencia fue informada al organismo por Toyota Chile S.A. y corresponde a una posible falla que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.
Los detalles de la falla
Según se detalló en un informe, los autos involucrados cuentan con un sistema híbrido enchufable (Plug-in Hybrid) que incorpora una unidad electrónica de control del Motor Generador, conocida como MG-ECU.Ir a la siguiente nota
En determinadas circunstancias, esta unidad podría no completar correctamente la inicialización del motor. Esto haría que el modo de control utilizado a velocidades elevadas no esté disponible.
Si se presenta esta condición y el vehículo alcanza una velocidad que requiere ese modo de control, se encenderán testigos de advertencia en el tablero.
Luego, el sistema híbrido pasará a un modo de conducción de emergencia (fail-safe) o se apagará. En este último caso, podría producirse una pérdida de potencia de propulsión mientras el auto circula a alta velocidad, lo que aumenta el riesgo de accidente.
¿Cómo resolver el problema?
La compañía informó que, hasta ahora, no se han registrado accidentes ni lesiones derivados de esta condición en el país.
Para resolver el problema, Toyota Chile actualizará o reprogramará el software de la MG-ECU. El procedimiento tomará un máximo de ocho horas y será gratuito para los consumidores afectados. La campaña estará disponible a partir del 2 de noviembre de 2026 (haz clic aquí para conocer más).
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