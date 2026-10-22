Falla en tablero de auto podría dejar la pantalla en negro: Sernac alerta por tres modelos con riesgo de accidente

22 oct. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una falla de software en el cuadro de instrumentos llevó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a informar una alerta de seguridad para vehículos de la marca SEAT comercializados en Chile durante 2025.

La advertencia fue comunicada al organismo por Porsche Chile SPA y afecta a los modelos Ibiza, Arona y Ateca vendidos entre julio y septiembre del año pasado.

El problema se encuentra en el software que controla el cuadro de instrumentos. Según informó la empresa, existe la posibilidad de que este sistema presente un funcionamiento irregular, provocando que el tablero se apague y que su pantalla quede completamente en negro.

Sernac

De ocurrir esta situación, el conductor dejaría de visualizar información relevante para la conducción, entre ella la velocidad del vehículo y el nivel de combustible. Esto podría dificultar la toma de decisiones durante el trayecto y aumentar el riesgo de incidentes, como exceder involuntariamente los límites de velocidad o detenerse por falta de combustible.

Sernac

Pese a lo anterior, el Sernac indicó que, hasta la fecha, no se han registrado accidentes ni lesiones derivadas de esta condición en Chile.

Sernac

¿Qué hará Seat para solucionar la falla?

La reparación consiste en actualizar la versión del software correspondiente al cuadro de instrumentos.

El procedimiento tiene una duración estimada de cinco horas y será realizado de manera completamente gratuita para los consumidores afectados.

¿Cómo saber si mi vehículo está involucrado?

La marca recomienda verificar si el automóvil se encuentra dentro del listado correspondiente a su VIN o número de chasis. Para realizar la consulta, se debe revisar específicamente en el apartado "descripción del producto" (en este enlace).

En caso de que el vehículo aparezca en el listado, el propietario deberá comunicarse con los puntos de contacto de SEAT y agendar una cita para realizar la campaña de reparación.

Para resolver dudas o conocer el procedimiento, los consumidores pueden comunicarse directamente con la empresa a través de los canales disponibles informados en el sitio del Sernac en el apartado "puntos de contacto e información".