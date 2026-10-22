Puente agrietado tras lluvias en Santiago fuera del Metro Toesca: Piden precaución a conductores

22 oct. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo panorama para el tránsito vehicular y peatonal se vive durante la tarde de este jueves en pleno centro de Santiago. Debido a un profundo bache de gran profundidad y pronunciadas grietas en la calzada, mantiene en alerta a conductores y peatones en la salida del Metro Toesca.

El deterioro del pavimento se ubica en el paso peatonal del puente Toesca al oriente, a la altura de avenida Manuel Rodríguez Norte, un punto de alto flujo vehicular que se complica aún más durante las horas punta.

Riesgo de accidentes y daño a vehículos

Debido a la profundidad del evento, los conductres se han visto obligados a reducir la velocidad para evitar daños mecánicos en sus vehículos o reventones de neumáticos.

Asimismo, la situación genera un peligro latente para motociclistas y ciclistas, quienes deben realizar maniobras en plena calzada para no caer, en una esquina de constante tránsito de peatones por la cercanía a la estación del tren subterráneo y semáforos del sector.

Llamado de Transporte Informa a extremar la precaución.

Ante el riesgo en la vía, desde la cuenta oficial de X de Transporte Informa de la Región Metropolitana emitieron un aviso de alerta para los usuarios que se desplazan por la comuna de Santiago:

"Atención a bache profundo y grietas en paso peatonal de Puente Toesca al oriente, altura de Av. Manuel Rodríguez. Conductores de vehículos de baja altura, evitar transitar por este punto. Precaución".

El llamado de las autoridades y de los equipos en terreno es a circular a baja velocidad, mantener la distancia con los vehículos y, en lo posible, utilizar vías alternativas si se transita en automóviles bajos.