Presidente Kast se abre a discutir continuidad del programa "Yo elijo mi PC": "Veamos los resultados, conversemos"

22 oct. 2026 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la discusión generada en torno al programa “Yo elijo mi PC”, iniciativa de Junaeb que entrega computadores a estudiantes y que podría quedar sin recursos en el proyecto de Presupuesto 2027.

De aprobarse la propuesta en sus actuales términos, el programa pondría fin a una política que se ha mantenido durante 17 años y que este año benefició a más de 96 mil escolares.

En ese contexto, Kast planteó la necesidad de revisar los resultados de la iniciativa y abrir una discusión sobre el destino de los recursos destinados a educación.

“Hay una discusión latente. Por el proyecto Yo Elijo Mi pc. Insisto sobre el tema. ¿Cómo están las bases de la educación en Chile? ¿Nuestros niños en segundo básico saben leer? ¿Entienden lo que leen? ¿Saben de las operaciones matemáticas?”, comenzó señalando el Mandatario.

“Se sorprenderían cuando uno empieza a revisar en los distintos establecimientos educacionales si un niño en segundo, tercero, cuarto básico sabe leer o escribir. La educación es la base de la libertad”, agregó.

Kast no descarta revisar el programa

El Presidente sostuvo que una de las prioridades debería estar en la primera infancia y mencionó los recursos destinados a los jardines infantiles.

“¿Dónde pusimos más recursos? en la primera infancia. Para que los jardines de la Junji, de Integra y los VTF tuvieran más posibilidades. Ahí está nuestra fortaleza”, afirmó.

Luego, Kast abordó directamente la continuidad del programa de computadores y planteó que sus resultados sean revisados.

“¿Podemos discutir el Yo elijo mi PC? El Yo elijo mi PC sí lo podemos discutir. Pero empecemos a discutirlo. Porque por años no se discutió. Y se daba por hecho que era un buen programa. Y puede ser. Pero veamos los resultados, conversemos”, señaló.

La discusión se da en medio de la tramitación del proyecto de Presupuesto 2027, que contempla dejar sin recursos al programa de Junaeb en su propuesta actual.

La gratuidad universitaria en el foco

En la misma intervención, Kast se refirió a la gratuidad universitaria y aseguró que su administración no plantea retirar recursos destinados a este beneficio.

“En el tema de la gratuidad universitaria nosotros dijimos que no íbamos a quitar ningún recurso a la gratuidad universitaria. ¿Pero podemos analizar si todos cumplen bien los requisitos?”, planteó.

Kast también hizo referencia a quienes han comenzado a pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y cuestionó que personas con ingresos elevados puedan mantener esos préstamos sin devolverlos.

“Empezaron algunas personas que tenían recursos a pagar el CAE. Yo entiendo que hay personas que no están en la situación de pagarlo. Pero alguien que ejerce un cargo público. Alguien que tiene un ingreso de 4, 5, 6 millones. ¿No podrá devolver el préstamo que le hicieron todos los chilenos para que podamos darle más préstamos a otros?”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente llamó a una coordinación entre distintos sectores para avanzar en materia educacional.

“Aquí podemos ver que si todos nos agrupamos: el mundo público, privado organizaciones, se puede lograr. Chile puede recuperar ese sitial que nunca debió haber perdido”, concluyó.