Grave colisión múltiple en la Ruta 5 a la altura de Renca deja nueve lesionados: Bomberos trabaja en el lugar

22 oct. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión múltiple registrada en la Ruta 5, a la altura de Domingo Santa María, moviliza a equipos de emergencia en el límite de las comunas de Renca e Independencia, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar por Bomberos, el accidente dejó nueve personas lesionadas de diversa consideración. En el hecho estarían involucrados vehículos de alto tonelaje y de transporte de pasajeros, además de automóviles particulares.

Bomberos despachó al menos tres compañías para atender la emergencia. Además, se solicitó la presencia de una unidad especializada para controlar un derrame de combustible y lubricante producto de la colisión.

Corte de tránsito en la Ruta 5 al sur

Desde Transporte Informa comunicaron: “CORTE TOTAL de Ruta5 al sur, sector Domingo Santa María, debido a colisión múltiple que involucra a 5 vehículos. Todo el flujo es desviado hacia la salida a Av. Domingo Santa María. Alta congestión”.

Debido a la emergencia, el tránsito está siendo desviado hacia la salida a avenida Domingo Santa María, mientras se registra una alta congestión en el sector.

ALERTA DE TRÁNSITO (19:32). CORTE TOTAL de #Ruta5 al sur, sector Domingo Santa María, debido a colisión múltiple que involucra a 5 vehículos. Todo el flujo es desviado hacia la salida a Av. Domingo Santa María. Alta congestión #Renca https://t.co/pIFKFCbdue — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 22, 2026

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