Desde Arica a Lo Espejo: PDI incauta 740 kilos de droga escondidos en camión frigorífico

22 oct. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar una maniobra de traslado de drogas a lo largo del país, logrando la detención de dos camioneros y la incautación de 740 kilos de droga, la cual estaba valorada en más de 13.500 millones de pesos.

La investigación permitió detectar la presencia de dos conductores, de 46 y 66 años, que realizaban viajes frecuentes desde Arica hacia la Región Metropolitana. Ante las sospechas, los detectives iniciaron un seguimiento en ruta que se extendió por cientos de kilómetros, monitoreando sus paradas y trasnoches en estaciones de servicio hasta fiscalizarlos en la comuna de Lampa.

La estrategia de la "punta de lanza" y el falso frigorífico

Para evadir los controles policiales, los imputados utilizaban el método conocido como "punta de lanza": dos camiones que viajaban en caravana con funciones coordinadas.

El primer vehículo transitaba vacío a modo de avanzada, alertando sobre la presencia de fiscalizaciones en la carretera. Por su parte, el segundo llevaba un camión frigorífico que no funcionaba y ocultaba un muro falso, que en su interior guardaba los 740 kilos de droga.

Entre el cargamento incautado se encontraron clorhidrato de cocaína, marihuana, cocaína base y un elemento poco habitual: seis kilos de hachís, un derivado de la resina del cannabis que sorprendió a los equipos investigadores.

Al respecto, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, destacó la particularidad de este hallazgo:

"En este caso, es el primer decomiso de hachís que al menos yo recuerdo en mis 26 años de historia en el Ministerio Público. Fueron seis kilos, y eso va demostrando también un cambio en el tipo de consumidores o en la demanda de droga que se está produciendo en nuestro país", explicó el persecutor.

Chóferes contratados para el traslado

Según detallaron desde la Fiscalía, los detenidos no eran los dueños de la droga, sino transportistas especializados contratados por organizaciones criminales para llevar la carga hasta su destino final en la comuna de Lo Espejo, desde donde se coordinaría la distribución.

El fiscal de Alta Complejidad, Sergio Soto, se refirió al perfil de los involucrados y al modo en que operaban:

"El perfil de estas personas es que están vinculadas y tienen condenas previas por tráfico de drogas, utilizando su labor frecuente y normal para realizar estos importantes traslados. Es una cantidad de droga importante avaluada en sobre los 13.500 millones de pesos, lo cual les generaba un importante ingreso porque cobran en base al kilo o la cantidad que trasladan", precisó Soto.

Compromiso de mayor control fronterizo

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el resultado del operativo y remarcó el trabajo coordinado entre la policía y el Ministerio Público, señalando que las incautaciones han aumentado más de un 60% en comparación con el año anterior.

"Tenemos una meta alta, pero la queremos superar el próximo año a través de un mejor control fronterizo, de mayor investigación, de mejor persecución con los cambios legales que haya que hacer y con los refuerzos presupuestarios (...) el flagelo del crimen organizado traspasa las fronteras", afirmó la autoridad.