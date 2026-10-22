22 oct. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos albergará la primera edición del Mundial de Clubes femenino, luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunciara oficialmente este jueves la designación del país norteamericano como anfitrión del torneo, que se disputará entre el 5 y el 30 de enero de 2028.

La elección se suma a la experiencia reciente de Estados Unidos en la organización de grandes competiciones internacionales. En 2025, el país recibió la primera edición del Mundial de Clubes masculino con su formato ampliado, que terminó con el Chelsea como campeón.

Además, Estados Unidos fue uno de los anfitriones de la Copa del Mundo masculina de 2026, junto a Canadá y México. Estos antecedentes fueron considerados por la FIFA al momento de asignarle la organización del nuevo certamen femenino.

"La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la experiencia del país en la organización de competiciones de la FIFA, el grado de desarrollo de sus infraestructuras y servicios, y el interés que despierta el fútbol femenino entre las partes interesadas del país", señaló el organismo rector del fútbol mundial.

La designación también se produce en un contexto de estrecha relación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

¿Cómo se clasificarán los equipos al Mundial de Clubes femenino?

La FIFA explicó que, con el objetivo de "garantizar que la competición sea de la mayor calidad posible", los cupos para el torneo se asignarán a los equipos en función de sus resultados en la máxima competición de sus respectivas confederaciones.

Lo más visto de Deportes 1 Estados Unidos será sede del primer Mundial de Clubes femenino: ¿Cuándo se realizará?

El periodo de clasificación abarcará cuatro años, "desde la temporada que termina en 2024 a la que concluye en 2027".