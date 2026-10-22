Proyección de la Cepal ubica a Chile entre los países con menor crecimiento económico de la región en 2026

22 oct. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo panorama económico para el país reveló este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En su más reciente informe de proyecciones, el organismo dependiente de la ONU prevé que la economía chilena experimentará un acotado crecimiento de solo un 0,2% durante 2026, situándose en la parte más baja de la tabla a nivel regional.

Con esta cifra, Chile se posiciona únicamente por encima de las economías que registrarán números negativos, como Haití (-1,5%) y Cuba (-10,3), e iguala el desempeño proyectado para Bolivia (0,2%), ubicándose lejos de vecinos del continente como Perú (3%), Colombia (2,4%), Brasil (2,1%) y Argentina (1,9).

Ajuste a la baja para América Latina

El pobre desempeño local se da en un contexto en que la Cepal también rebajó la estimación del PIB para toda América Latina y el Caribe, ajustándola a un 2% para este año (frente al 2,2% calculado en agosto pasado).

Según detalló el organismo internacional a través de un comunicado, este recorte responde directamente a un escenario externo dinámico y con un alto nivel de incertidumbre.

"Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en el que operan las economías de la región", advirtió la institución.

Asimismo, explicaron que estos choques externos encarecen los costos de producción e importación, especialmente en alimentos y energía, golpeando con mayor fuerza a los países importadores y afectando directamente el bolsillo de los hogares.

Radiografía económica de la región

El informe expone profundas diferencias en la velocidad de recuperación entre los distintos países del continente. Mientras Venezuela encabeza las proyecciones con un avance del 6,5%, le siguen economías en Centroamérica y el Caribe con expansiones sólidas: Panamá (4,5%), El Salvador (4,5%), Paraguay (4,5%), República Dominicana (4,4%) y Guatemala (4,1%).

En el tramo medio se ubican países como Costa Rica (3,5%), Ecuador (2,6%) y México (1,6%), mientras que en la parte baja de las cifras positivas se sitúan Uruguay (1%), Bolivia (0,2%) y Chile (0,2%).

De cara al próximo año, la Cepal mantuvo su estimación de crecimiento regional para 2027 en un 2,5%, aunque remarcó que dicho horizonte estará condicionado a la evolución del conflicto geopolítico global y a los eventuales impactos del fenómeno climático de El Niño.