Ministro Quiroz defiende recortes al gasto público: "Cuando el gasto se descontrola, también lo hace el orden social"

21 oct. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los recortes y el control del gasto público impulsados por el Gobierno como parte del plan para ordenar las finanzas fiscales y avanzar en el cumplimiento de sus metas económicas.

Durante su intervención en Enagro, el secretario de Estado abordó las expectativas del Ejecutivo de terminar el mandato con un crecimiento tendencial de 4%, una tasa de desempleo de 6,5% y un déficit estructural equivalente a 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese contexto, reconoció que algunos de estos objetivos son considerados difíciles de alcanzar, pero recordó que también existían cuestionamientos respecto de la capacidad del Gobierno para ordenar las cuentas fiscales.

"Cuando el gasto se descontrola, también lo hace el orden social"

“Todo el mundo dice que es imposible o muy difícil. Quiero también decirles que nos decían que era imposible ordenar las cuentas fiscales”, sostuvo Quiroz.

Durante la instancia, el ministro centró parte de su alocución en la importancia de mantener bajo control el gasto público y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, puede generar un aumento descontrolado de los desembolsos del Estado.

"Cuando el gasto se descontrola, también lo hace el orden social y las funciones básicas que tiene que cumplir el sector público. Eso estamos ordenando hoy, sé que no siempre es comprendido", aseguró.

Quiroz también cuestionó la forma en que se evalúan los distintos programas estatales y planteó que, pese a que pueden ser presentados bajo objetivos positivos, igualmente deben ser revisados desde la perspectiva del gasto.

"A veces me dicen: 'Este programa es muy bueno'. Mira, no conozco a ningún programa que diga: 'Aquí nos robamos la plata'. Todos tienen bonitos nombres, todos hacen titulares de si se cerró o redujo tal programa".

"No podemos bajar los impuestos"

En esa línea, el titular de Hacienda vinculó el control de las finanzas públicas con la posibilidad de reducir impuestos y advirtió sobre los efectos de un crecimiento sin límites del gasto asociado al Estado de bienestar.

“No podemos bajar los impuestos (...) y al mismo tiempo no ordenar las finanzas públicas. Y lo que ocurre cuando los estados de bienestar crecen sin límites (en su gasto) terminan como hoy en día estamos viendo en la televisión. Terminan como Francia, que gasta un 50% del PIB y que no es suficiente porque se genera una cultura en donde todo se espera que lo dé el Estado”, aseguró en su discurso el ministro Quiroz.