Gala Caldirola destaca rol de Mauricio Isla en su nueva etapa laboral: "Va a ser un gran desafío"

22 oct. 2026 - 16:05 hrs.

Gala Caldirola comenzó una nueva etapa laboral como panelista en un programa de farándula, desafío que la ha llevado a reorganizar sus tiempos junto a su hija Luz.

En conversación con Página 7, la española reconoció que trabajar de lunes a viernes representa un compromiso mayor que otros proyectos televisivos.

“Luz está muy contenta. Igual reconozco que va a ser un gran desafío”, comentó la exchica reality sobre este cambio en su rutina.

La influencer también admitió que deberá distribuir de otra manera sus responsabilidades. “Voy a tener que dividir mis tiempos de una forma más comprometida con el trabajo”, explicó.

Rol de Mauricio Isla

En este proceso, destacó que Mauricio Isla, padre de su hija, ahora está en Chile tras retirarse del fútbol, a diferencia de años anteriores.

“Antes no contaba con el apoyo constante del papá, que vivía afuera”, señaló Caldirola, al referirse a la nueva dinámica familiar.

La comunicadora aseguró a Página 7 que seguirá acompañando a Luz en su día a día, aunque tendrá que dedicar las tardes a su nuevo trabajo televisivo.

Finalmente, sostuvo que esta oportunidad también representa un crecimiento personal y profesional. “Es una oportunidad para enseñarle que las mamás también podemos desarrollarnos laboralmente y que no por eso dejamos de estar presentes ni de ser madres que aman con amor”, afirmó.

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