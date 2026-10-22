¿Te gustaría trabajar en Dunkin'?: Revisa las ofertas disponibles y cómo postular

22 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Dunkin’, la reconocida cadena internacional de cafeterías especializada en donas, mantiene oportunidades laborales a lo largo de Chile, con puestos para distintos perfiles.

De las 130 vacantes disponibles, la gran mayoría apunta a operarios de cafeterías, encargados de turno y subgerentes, aunque también se buscan auxiliares de aseo, diseñadores y analistas.

Las ofertas incluyen principalmente jornadas de 30 y 40 horas en la Región Metropolitana. Quienes estén interesados pueden revisar los requisitos y detalles de cada puesto en la plataforma Laborum.

¿Cuáles son las ofertas disponibles?

Algunos de los puestos de trabajo publicados hasta el 22 de octubre son:

Algunos de los puestos de trabajo que han sido publicados hasta el 22 de octubre son:

Operarios de Cafetería (30 y 20 horas)

Operarios multifuncionales (20 y 30 horas)

Encargado de turno (30 horas)

Subgerentes y Encargados de turno (30 y 42 horas)

Diseñador Multimedia - Diseñador Gráfico

Auxiliar de aseo

Asistente de Recaudación

Analista de Marketing Local (Local Store Marketing)

¿Cómo postular a Dunkin'?

Todas las ofertas laborales de la famosa empresa están disponibles en este enlace (pinchar aquí). En caso de estar interesado en un aviso, el aspirante debe hacer clic en él para revisar los requisitos y principales funciones del cargo.

Si reúne las condiciones, entonces se da clic en el botón "Postularme" para iniciar sesión en la plataforma Laborum. Quienes no tengan una cuenta, podrán crearla con sus datos personales y de contacto, junto con señalar su currículum.

Entre todas las personas que soliciten el cargo, Dunkin' se contactará con quienes se ajusten al perfil para darles a conocer las próximas etapas del proceso.

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