Ministerio de Hacienda ofrece empleos con sueldos de hasta $3,5 millones: Revisa los cargos disponibles y plazos de postulación

16 oct. 2026 - 17:00 hrs.

El Ministerio de Hacienda, junto a sus diversos organismos y servicios dependientes, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mantiene abiertas convocatorias laborales para sumar profesionales y jefaturas en distintas regiones del país.

Actualmente, el ministerio cuenta con 12 ofertas de trabajo disponibles, ofreciendo vacantes con remuneraciones brutas que llegan hasta los $3,5 millones, además de cargos directivos de planta en el SII. Cabe destacar que varias de estas postulaciones vencen hoy mismo, por lo que es clave revisar los plazos con atención.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?

Entre los avisos vacantes publicados por el Ministerio de Hacienda y sus dependencias destacan las siguientes oportunidades de empleo:

Asesor(a) de la Unidad de Finanzas Sostenibles (Administración General del Ministerio - Santiago): Renta bruta de $3.546.881. Postulaciones abiertas hasta el 26 de octubre.

(Administración General del Ministerio - Santiago): Renta bruta de $3.546.881. Postulaciones abiertas hasta el 26 de octubre. Profesional Analista de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales (UAF - Santiago): Renta bruta de $2.775.526. Postulaciones abiertas hasta el 20 de octubre.

(UAF - Santiago): Renta bruta de $2.775.526. Postulaciones abiertas hasta el 20 de octubre. Abogado(a) Exportación de Servicios - SICEX (Administración General del Ministerio - Santiago): Renta bruta de $2.506.931. Postulaciones cierran hoy 16 de octubre.

- SICEX (Administración General del Ministerio - Santiago): Renta bruta de $2.506.931. Postulaciones cierran hoy 16 de octubre. Abogado(a) Unidad de Investigación (CMF - Santiago): Renta no especificada en el aviso general. Postulaciones abiertas hasta el 21 de octubre.

(CMF - Santiago): Renta no especificada en el aviso general. Postulaciones abiertas hasta el 21 de octubre. Jefe/a de Departamento Avaluaciones - Grado 7 (SII - Santiago Norte): Cargo en el Servicio de Impuestos Internos. Postulaciones abiertas hasta el 29 de octubre.

- Grado 7 (SII - Santiago Norte): Cargo en el Servicio de Impuestos Internos. Postulaciones abiertas hasta el 29 de octubre. Jefe/a de Departamento Asistencia al Contribuyente - Grado 8 (SII - Temuco): Vacante en la Región de La Araucanía. Postulaciones abiertas hasta el 29 de octubre.

- Grado 8 (SII - Temuco): Vacante en la Región de La Araucanía. Postulaciones abiertas hasta el 29 de octubre. Jefe/a de Departamento Asistencia al Contribuyente - Grado 7 (SII - Santiago Poniente): Vacante en la Región Metropolitana. Postulaciones abiertas hasta el 29 de octubre.

- Grado 7 (SII - Santiago Poniente): Vacante en la Región Metropolitana. Postulaciones abiertas hasta el 29 de octubre. Jefe/a de Departamento Auditoría Interna - Grado 5 (SII - Santiago): Postulaciones cierran hoy 16 de octubre.

- Grado 5 (SII - Santiago): Postulaciones cierran hoy 16 de octubre. Jefe/a de Departamento Asistencia al Contribuyente - Grado 7 (SII - Valparaíso): Postulaciones cierran hoy 16 de octubre.

- Grado 7 (SII - Valparaíso): Postulaciones cierran hoy 16 de octubre. Jefe/a de Departamento Avaluaciones - Grado 8 (SII - Arica): Postulaciones cierran hoy 16 de octubre.

¿Qué documentos se necesitan para postular?

Al momento de realizar el trámite en la plataforma de Empleos Públicos, el sistema exige adjuntar en formato digital los siguientes antecedentes obligatorios:

Copia de la Cédula de Identidad .

. Copia del certificado que acredite el nivel educacional requerido por ley para el cargo.

requerido por ley para el cargo. Copia de certificados que acrediten capacitaciones , postítulos y/o postgrados, según corresponda.

, postítulos y/o postgrados, según corresponda. Copia de certificados o documentos que acrediten la experiencia laboral exigida.

¿Cómo postular a los puestos de trabajo?

El proceso de selección para todos los organismos pertenecientes al Estado se realiza de manera 100% digital a través del portal institucional Empleos Públicos.

Para revisar el listado completo con los 12 avisos e iniciar la postulación, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Empleos Públicos. En el buscador de la plataforma, digitar "Ministerio de Hacienda" o el nombre del servicio específico de interés (Servicio de Impuestos Internos, CMF, UAF, etc.). Seleccionar la convocatoria deseada para revisar las bases, requisitos específicos, tramos de sueldo e informaciones sobre el perfil. Presionar el botón "Postular a la Convocatoria" e ingresar con ClaveÚnica o cuenta registrada para cargar la documentación solicitada y finalizar el proceso.

Sin embargo, existen algunas excepciones, como las ofertas laborales de la CMF, cuyo enlace redirige al portal Trabajando.com, donde está publicada la vacante y se debe realizar la postulación.

Otro caso particular es el del SII, cuyas ofertas se gestionan mediante concurso público en su sitio web. Allí encontrarás las bases, el calendario, la declaración jurada y el formulario necesarios para participar en el proceso.