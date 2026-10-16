Detienen a ciudadano chino dueño de local de juegos de azar que intentó sobornar a carabineros con 100 mil pesos
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Carabineros de la patrulla mixta de Puerto Saavedra, en la región de La Araucanía, detuvo a un hombre de 51 años de nacionalidad china por el delito de cohecho, luego que intentara sobornarlos.
El procedimiento se originó durante una fiscalización a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se constató que el establecimiento no contaba con el permiso ni la patente municipal correspondiente para funcionar.
Al ser notificado de la infracción, el sujeto ofreció $100.000 a los funcionarios. Por ese motivo, fue detenido y el dinero incautado como evidencia.Ir a la siguiente nota
Carabineros destacó compromiso con la probidad
El mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial, destacó el compromiso institucional con la probidad y el cumplimiento de la ley.
El detenido mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la Policía de Investigaciones (PDI). Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público.
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