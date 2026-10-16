Detienen a ciudadano chino dueño de local de juegos de azar que intentó sobornar a carabineros con 100 mil pesos

16 oct. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la patrulla mixta de Puerto Saavedra, en la región de La Araucanía, detuvo a un hombre de 51 años de nacionalidad china por el delito de cohecho, luego que intentara sobornarlos.

El procedimiento se originó durante una fiscalización a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se constató que el establecimiento no contaba con el permiso ni la patente municipal correspondiente para funcionar.

Al ser notificado de la infracción, el sujeto ofreció $100.000 a los funcionarios. Por ese motivo, fue detenido y el dinero incautado como evidencia.

Carabineros destacó compromiso con la probidad

El mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial, destacó el compromiso institucional con la probidad y el cumplimiento de la ley.

El detenido mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la Policía de Investigaciones (PDI). Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público.