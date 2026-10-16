Tras cinco años fuera del país: Reconocido banco prepara su regreso a Chile con nueva oficina

16 oct. 2026 - 17:21 hrs.

Después de cinco años fuera del mercado bancario chileno, Banco do Brasil prepara su retorno al país, esta vez con una estructura más acotada y un enfoque distinto al que mantuvo durante décadas.

La entidad busca recuperar presencia en el mercado nacional mediante una oficina de representación, con la que pretende fortalecer sus vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades de financiamiento para empresas.

Según informó Diario Financiero, el banco abrirá una oficina de representación en Chile tras recibir la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). No obstante, esta modalidad no implica que retome sus operaciones bancarias directas en el país.

¿Cuál será el objetivo de la oficina de Banco do Brasil?

El principal objetivo de la nueva oficina será captar potenciales clientes y canalizar oportunidades de financiamiento para empresas brasileñas que operan en Chile. Para ello, estará vinculada directamente con las operaciones del banco en Paraguay y Nueva York.

De acuerdo con Diario Financiero, se espera que la oficina comience a funcionar durante los próximos meses. Su foco estará puesto en el financiamiento corporativo, aunque todavía no están completamente definidos los otros servicios que podría impulsar en el mercado chileno.

La oficina estará encabezada por el ejecutivo brasileño Iran Borin, quien cuenta con experiencia previa en el mercado local. Entre 2001 y 2023 se desempeñó como gerente de negocios de la entidad en Santiago, mientras que entre enero de 2017 y marzo de 2022 ocupó la subgerencia general.

La historia de Banco do Brasil en Chile

La presencia de Banco do Brasil en el país se remonta a 1963, cuando recibió autorización para establecer una sucursal en territorio nacional.

Sin embargo, después de casi seis décadas de operaciones, la entidad resolvió cerrar su sucursal chilena en 2021. La decisión fue comunicada al regulador en mayo de ese año y el cierre quedó autorizado en diciembre.

Los últimos estados financieros semestrales disponibles de esa sucursal, correspondientes a junio de 2021, mostraban activos por $31.555 millones y colocaciones netas superiores a $12.500 millones.

Ahora, cinco años después de su salida, Banco do Brasil busca recuperar presencia en Chile mediante esta oficina de representación, con un modelo enfocado en conectar a empresas con alternativas de financiamiento de su casa matriz.

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