"Simplemente esperar su pronta recuperación": Rescatan a zorro culpeo tras ser atropellado en la comuna de Galvarino
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Un zorro culpeo fue rescatado en el sector El Alto de la comuna de Galvarino, en la región de La Araucanía, luego de que vecinos alertaran sobre un posible atropello en la ruta S-10, a la altura del kilómetro 34.
Rescatan a zorro culpeo en Galvarino
El operativo se desarrolló cerca de las 22:00 horas y contó con la participación de Carabineros, Bomberos y voluntarias de una ONG de la comuna, quienes se organizaron para encontrar al animal y ponerlo a resguardo.
El teniente Claider Godoy, jefe de la Tenencia de Galvarino, explicó que la búsqueda requirió varios intentos antes de conseguir custodiar al ejemplar en una jaula y trasladarlo hasta dependencias policiales, donde permaneció durante la noche.Ir a la siguiente nota
Durante la jornada, personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) retiró al zorro para hacerse cargo de su atención y recuperación, con miras a una eventual liberación en su entorno natural.
"Ahora podemos simplemente esperar la pronta recuperación médica y noticias del SAG de nuestro zorrito culpeo", expresó el teniente Godoy, quien también agradeció a las personas que participaron en el rescate y se preocuparon por el bienestar del animal.
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