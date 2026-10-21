PDI despliega operativo nacional contra la migración irregular: Más de 300 detenidos y decenas de expulsiones notificadas

21 oct. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de fiscalización a nivel nacional desplegó la Policía de Investigaciones (PDI) en las 16 regiones del país, enfocado en controlar la migración irregular y detectar a personas que hayan ingresado a Chile por pasos no habilitados o que registren órdenes pendientes de expulsión.

La diligencia policial contó con el despliegue de más de 1.100 detectives y cerca de 300 vehículos, abarcando barrios residenciales y lugares de trabajo para verificar la situación migratoria, identidad y actividad de los fiscalizados. En total, las autoridades reportaron el control de más de 2.055 personas.

Balance del operativo: Detenciones y expulsiones

Como resultado de las fiscalizaciones en todo el país, se concretó la detención de 347 personas por diversas infracciones. De ese grupo, 139 corresponden a ingresos irregulares por pasos no habilitados, mientras que otros 208 quedaron a disposición policial por distintas faltas o delitos.

En cuanto a las nacionalidades de las personas fiscalizadas, la mayoría corresponde a ciudadanos de Venezuela (223), seguidos por Colombia (40), Perú (7) y otras nacionalidades (77).

Respecto a los procesos de salida del país, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló los avances del procedimiento masivo:

"A 27 se les notificó la resolución de expulsión ya decretada y 39 tenían expulsión notificada y fueron detenidos y traídos a las dependencias institucionales para hacer el proceso respectivo de extradición", explicó la máxima autoridad policial.

Apoyo legislativo para facilitar expulsiones administrativas

Desde el Gobierno destacaron la relevancia de estas fiscalizaciones periódicas para mantener el control territorial y avanzar en los compromisos de seguridad e hito fronterizo.

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la reciente aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que otorgará mayores herramientas operativas a la policía civil para concretar la localización y notificación de personas irregulares.

"Este trabajo que tenemos que valorar, también tenemos que facilitarlo. Es por eso que estamos muy contentos porque ayer el Congreso despachó una ley (...) que facilita la expulsión administrativa, permite el ingreso a viviendas con autorización judicial para ir a buscar a estas personas", destacó el secretario de Estado.

La iniciativa, que se encuentra a la espera de su control constitucional previo a ser promulgada, busca agilizar los trámites de expulsión de quienes hayan ingresado de forma ilegal o estén vinculados a hechos delictivos en el país.