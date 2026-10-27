EtMday 2026: Así puedes asistir al evento de emprendimiento que reunirá a miles de personas en el Parque Bicentenario

27 oct. 2026 - 18:33 hrs.

Conectar con inversionistas, encontrar nuevos clientes y generar alianzas son algunos de los objetivos de quienes participan en los encuentros de emprendimiento. Estos espacios permiten que negocios de distintas etapas de desarrollo accedan a redes y oportunidades para impulsar su crecimiento.

En ese contexto, EtMday 2026 abrió la venta de entradas para su próxima edición, organizada por Emprende tu Mente. El encuentro se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque Bicentenario.

La organización busca superar los resultados de 2025, cuando convocó a más de 56.000 asistentes, 400 speakers nacionales e internacionales y 800 stands de emprendedores. Durante esa edición también se registraron más de 110.000 conexiones entre participantes.

Nueve emprendimientos tendrán un espacio gratuito

Una de las novedades será la participación de nueve negocios seleccionados mediante el concurso “Una red para crecer”, impulsado por WOM Empresas junto a Emprende tu Mente.

Los emprendimientos elegidos son Eniax, Ecodesarrollo, New Stack, Klypart, Sol Limón, Lightning Data, Café Lieschen, Chúcaro y Tu Growth Partner. Sus propuestas abarcan áreas como salud, tecnología, ciberseguridad, agroindustria y economía circular.

Durante las tres jornadas, podrán presentar sus productos y servicios en un stand gratuito y establecer contacto con potenciales clientes, socios e inversionistas.

Verónica Peña y Lillo, gerente de Marketing B2B de WOM Chile, destacó la importancia de facilitar el acceso a nuevas redes para que los emprendimientos puedan mostrar sus soluciones y generar oportunidades de crecimiento.

Cómo comprar entradas para EtMday 2026

Las entradas ya están disponibles a través de Eventrid. Para adquirirlas, los interesados deben ingresar al sitio oficial de venta de EtMday 2026 y seguir las instrucciones de compra de la plataforma.

La propuesta busca conectar sectores y personas que habitualmente no coinciden, generando oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo empresarial.

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