La nueva herramienta de inteligencia artificial que llega a Chile para apoyar a profesores y estudiantes

28 oct. 2026 - 08:08 hrs.

La inteligencia artificial está transformando la forma de estudiar, trabajar y acceder a la información. En las salas de clases, su presencia plantea nuevos desafíos para los docentes, que necesitan herramientas para orientar a sus estudiantes en el uso responsable de estas tecnologías.

Frente a este escenario, Chile incorpora Experience AI, un programa creado por Raspberry Pi Foundation y Google DeepMind, que busca fortalecer la alfabetización digital y acercar los fundamentos de la inteligencia artificial a las comunidades educativas.

La iniciativa, presente en más de 180 países, llega al país de la mano de Fundación Kodea e IdeoDigital, con el respaldo del Ministerio de Ciencia. Su objetivo es entregar conocimientos para comprender cómo funcionan estas tecnologías y qué impacto tienen en la sociedad.

Recursos gratuitos para enseñar inteligencia artificial

Experience AI ofrece materiales didácticos gratuitos para profesores, que incluyen actividades listas para aplicar, presentaciones, planificaciones y desafíos prácticos sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Además, contempla talleres sin costo para docentes, donde podrán abordar desde los fundamentos de los algoritmos y las redes neuronales hasta el análisis de los sesgos y las implicancias éticas de estas herramientas.

La propuesta busca que los estudiantes no solo utilicen plataformas de inteligencia artificial, sino que también comprendan cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones y qué consecuencias puede tener su aplicación en la vida cotidiana.

Philip Colligan, director ejecutivo de Raspberry Pi Foundation, destacó la alianza con Fundación Kodea y señaló que esperan entregar a los profesores las herramientas necesarias para enseñar esta tecnología con confianza y de manera atractiva para sus estudiantes.

El desafío de incorporar la IA en las salas de clases

Desde Fundación Kodea, Marian López, directora de Educación, explicó que muchas veces los sostenedores y equipos educativos tienen dificultades para dedicar tiempo a los cambios tecnológicos.

“Con este programa queremos mostrarles el camino, entregarles recursos gratuitos a sus docentes y acompañamiento para facilitar su inserción en el mundo de la IA”, afirmó.

La iniciativa apunta a que los establecimientos puedan incorporar progresivamente estos contenidos y acercarlos a sus estudiantes.

De esta manera, Experience AI busca contribuir a una educación preparada para los cambios tecnológicos, promoviendo habilidades digitales y una comprensión crítica de la inteligencia artificial desde las aulas chilenas.

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