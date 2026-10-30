Gobierno colombiano presenta ley para "salvar al país de la quiebra"

30 oct. 2026 - 22:30 hrs.

El Gobierno de Colombia presentó el pasado jueves (29.10.2026) ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico enfocado en cinco puntos que buscan "desactivar la bomba de tiempo fiscal" heredada de la gestión anterior, "apretar el cinturón" y reducir el gasto del Estado.

"El Gobierno anterior del presidente, Gustavo Petro, nos dejó una bomba de tiempo", dijo el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, luego que presentar la ley junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada.

Restrepo aseguró que el proyecto pretende "salvar al país de la quiebra" y evitar una crisis fiscal que comprometa el crecimiento económico y la generación de empleo.

"Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana (...), por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón", afirmó.

Citado por el medio local Noticias RCN, Restrepo también cuestionó el manejo de las finanzas públicas de los últimos años. "Fueron cuatro años de derroche, de sobreendeudamiento. Necesitamos más inversión, más confianza", expresó.

Las medidas para el rescate

El primer punto del proyecto de ley es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento.

El Gobierno calcula que cerca del 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos.

Entre las medidas figura una reducción del 50 % del gasto en contratos de prestación de servicios en 2027, así como una disminución del 20 % en los gastos de funcionamiento del Estado. También se contempla la venta de activos públicos "improductivos", que no estén generando ingresos.

Por su parte, Noticias RCN destacó que la ley busca "la extinción del IVA para 19 millones de colombianos, junto con un mecanismo de devolución que, según el Gobierno, busca incentivar el consumo".

"En materia tributaria, el proyecto propone nuevos impuestos dirigidos al 10 % de las personas más ricas del país. De acuerdo con el vicepresidente, las medidas también buscan beneficiar al sector empresarial, especialmente a los pequeños negocios", agregó el medio local.