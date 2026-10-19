Tragedia en mina de oro en Colombia: Al menos 9 muertos tras deslizamiento y buscan a posibles atrapados

19 oct. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia se registró este lunes en una zona minera del suroeste de Colombia, donde un deslizamiento de tierra en una mina de oro dejó al menos nueve personas fallecidas y generó preocupación por la posible presencia de más trabajadores atrapados.

El hecho ocurrió durante la mañana en una mina ubicada en Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño. Fuentes citadas por medios colombianos situaron en al menos nueve la cifra de víctimas mortales, aunque advirtieron que podría haber decenas de personas atrapadas tras el derrumbe.

La Defensoría del Pueblo confirmó el incidente mediante un comunicado, en el que informó sobre "un número importante de víctimas", aunque no entregó una cifra oficial de fallecidos.

"La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", señaló el organismo.

Ante la magnitud del accidente, la Defensoría solicitó la movilización de las Fuerzas Armadas, equipos de rescate, servicios sanitarios y personal de Medicina Legal, con el objetivo de apoyar las labores de emergencia y avanzar en la identificación y el manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas.

Advierten sobre la presencia de grupos armados

La emergencia también presenta dificultades debido a las condiciones de seguridad de la zona. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de grupos armados en el sector.

Por esta razón, el organismo pidió "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario" que participe en las labores de rescate y atención de las víctimas.

Mientras continúan las operaciones en el lugar, las autoridades trabajan para establecer el número total de personas afectadas por el deslizamiento y determinar si aún existen trabajadores atrapados en la mina.