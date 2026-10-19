Axé Bahía: Flaviana Seeling recuerda a Jefferson Barbosa a 10 años de su muerte y expresa su deseo de reconciliarse con Jociney

19 oct. 2026 - 18:35 hrs.

A diez años de la muerte de Jefferson Barbosa, la bailarina Flaviana Seeling recordó con emoción a su excompañero de Axé Bahía y se refirió al distanciamiento que mantiene con Jociney Barbosa, hermano del fallecido artista.

En una conversación con el periodista Demis Vásquez en el programa de Instagram "Es hora de innovar", Flaviana habló del vínculo que tuvo con Jefferson y reconoció que, desde su muerte en abril de 2016, no ha retomado el contacto con sus familiares.

Flaviana Seeling recordó con emoción a Jefferson Barbosa

La integrante de Axé Bahía recordó a Jefferson como una persona fundamental en su vida, tanto en lo personal como durante los años que compartieron en el grupo musical.

"La partida de Jefferson fue un momento más que difícil, triste, muy doloroso. Nosotros casi no hablamos de este tema, yo lo amo con pasión, él será parte de mi vida siempre", expresó.

En esa misma línea, destacó la cercanía que tuvo con el bailarín brasileño y el cariño que todavía siente por él. "Él fue uno de mis mejores amigos, mi mano derecha", señaló.

"Por eso yo he salido tanto a defenderlo. Una persona muy bonita, con un corazón inmenso, espectacular, un papá hermoso, y sí, su partida fue un dolor terrible", agregó.

El distanciamiento de Flaviana Seeling con Jociney

Además del recuerdo de Jefferson, Seeling abordó la nula relación que mantiene actualmente con Jociney Barbosa, con quien también compartió en Axé Bahía.

"No mantenemos contacto desde que sucedió esto", reconoció sobre la distancia que se produjo tras la muerte de su excompañero.

Pese a los años de distanciamiento, Flaviana manifestó que sigue teniendo cariño por Jociney y que le gustaría recuperar el vínculo. "Yo a él lo adoro, lo amo. Ojalá un día se pueda (retomar el contacto)", expresó.

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