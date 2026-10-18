Las confesiones de Nicole respecto a su vida tras separarse de Sergio Lagos: "Creo que he aprendido a decir que no"

18 oct. 2026 - 18:30 hrs.

A casi dos años del término de su relación de 20 años con Sergio Lagos, la cantante nacional Nicole entregó algunas reflexiones respecto a su vida tras el quiebre amoroso con el conductor de televisión.

La artista, cuyo nombre real es Denisse Laval, abordó por primera vez esta ruptura en el programa "Dedicados" de FMDOS, en donde entregó detalles de cómo ha vivido todo este proceso.

La vida de Nicole tras quiebre con Sergio Lagos

La conductora del espacio, Vale Saini, le preguntó directamente a la cantante de 49 años respecto a "cómo estaba su corazón" tras la ruptura con Lagos.

"Estoy en una etapa muy de introspección y vivir", confesó, lo que se relaciona con el proceso "muy bonito" en el cual se está redescubriendo "en muchos aspectos".

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Ahondando en el quiebre, Nicole dijo que "vivimos mucho esta cosa familiar y estoy en una etapa de vivir, a nivel personal, momentos muy profundos".

"Yo me estoy acercando a los 50, y siento que esta etapa es de descubrir nuevamente, con todo el bagaje, pero descubriéndome", reiteró en la misma línea de su reflexión.

"Creo que he aprendido a decir que no"

En cuanto a lo que quiere para una nueva relación, la intérprete de "Hoy" fue bien clara: "Creo que he aprendido a decir que no. Aunque me cuesta, porque soy de esas personas a las que les gusta hacer muchas cosas".

Finalmente, Nicole igualmente dejó entrever que su corazón sigue abierto, ya que sostuvo que "siempre he sido romántica, pero en el gran sentido de la palabra: el romanticismo a todo nivel".

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