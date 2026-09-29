Inversión de US$ 87 millones: Colombia abrirá una megacárcel al estilo de Bukele

29 sept. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Colombia dispondrá de una megacárcel para los criminales más peligrosos del país al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, dijo este martes a la agencia AFP una fuente de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia.

El presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto, pretende construir diez megacárceles en zonas remotas del país durante su mandato de cuatro años.

Colombia abrirá megacárcel al estilo de Bukele

El penal llamado Renacer está "en medio de la nada" en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento, explicó a la AFP una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Su construcción se inició durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), pero quedó paralizada por falta de fondos. Va en un "88% de construcción" y será inaugurada "en el menor tiempo posible", señaló el funcionario.

De la Espriella lleva a cabo una guerra frontal contra las poderosas mafias del país, a las que ofrece "cárcel o tumba".

Quiere que los recónditos centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército. Quiero "que no llegue ni la señal de la Santa Cruz", dijo en campaña el derechista, que hace frecuentes alusiones religiosas.

El costo de la megacárcel asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos (unos 87 millones de dólares).

"La directriz del presidente De la Espriella fue: necesitamos que reactiven eso ya", añadió el funcionario del USPEC.

Imágenes compartidas por el organismo muestran enormes pabellones que recuerdan a la famosa prisión salvadoreña CECOT en un espacio de 22 hectáreas. También celdas con pequeñas camas, pegadas a los baños.

Modelo Bukele se expande en la región

El modelo carcelario de Bukele, criticado por abusos a los derechos humanos y dignidad de los reclusos, también ha sido bandera de líderes derechistas en la región como Daniel Noboa en Ecuador o Keiko Fujimori en Perú.

En agosto, De la Espriella también pidió recluir a los presos más peligrosos en buques en medio del mar, un proyecto que avanza la Armada colombiana.

La alcaldía de Medellín, la segunda ciudad del país, avanza otro penal de máxima seguridad con capacidad para 1.300 personas.

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